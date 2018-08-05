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    Переход Вернблума в ПАОК может не состояться. У игрока есть четыре дня на ответ клубу

    Переход полузащитника Понтуса Вернблума в ПАОК может не состояться. Шведский игрок прилетел в Салоники, где провел переговоры с греческим клубом, и затем вернулся домой.

    Ранее сообщалось, что жена футболиста была против переезда в Грецию.

    По информации греческого сайта Sport24, ПАОК дал игроку четыре дня на ответ.

    Вернблум отказался от перехода в ПАОК из-за жены. Швед может стать игроком «Галатасарая»

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 21:43

      Это решение Понтус принял, после жеребьевки Лиги Европы.
      Всё таки Россия глубоко залегла в душе у шведа.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 августа 2018, 17:18

      Завтра ждем новость аналогичную той, что была про Натхо, что может снова оказаться в ЦСКА)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +103

      fedor131313 5 августа 2018, 15:42

      А вроде хотел на родине

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 15:31

      Пусть Саввиди с пистолетом приезжает договариваться...

      3
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