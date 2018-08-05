Переход Вернблума в ПАОК может не состояться. У игрока есть четыре дня на ответ клубу

Переход полузащитника Понтуса Вернблума в ПАОК может не состояться. Шведский игрок прилетел в Салоники, где провел переговоры с греческим клубом, и затем вернулся домой.

Ранее сообщалось, что жена футболиста была против переезда в Грецию.

По информации греческого сайта Sport24, ПАОК дал игроку четыре дня на ответ.

Вернблум отказался от перехода в ПАОК из-за жены. Швед может стать игроком «Галатасарая»