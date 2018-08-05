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    Агент: «Не слышал про интерес «Зенита» к Линделефу»

    Футбольный агент Антони Александракис прокомментировал интерес «Зенита» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф.

    «Пока не слышал про интерес «Зенита» к Линделефу. Он пришел из маленького клуба в «Бенфику», играл долго за молодежные команды, а потом попал в основу.

    Однако когда представился шанс, им воспользовался и стал хорошим защитником. А «Бенфика» продала его и заработала хорошие деньги», – сказал агент.

    В прошлом сезоне Ленделеф провел в АПЛ 17 матчей и получил одну желтую карточку.

    Рибалта приведет в «Зенит» Рохо и Линделефа

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 11:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 августа 2018, 14:19

      газпром деньгами сорит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 августа 2018, 14:16

      такие защитники как Линделёф и Рохо дорогие для нашего чемпионата даже Зенит не сможет их купить зачем вообще писать то что не может в принципе быть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 5 августа 2018, 12:57

      90% "интересов", в нашей прессе, это домыслы и предположения журналистов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 12:24

      Появление его в Зените маловероятно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 5 августа 2018, 12:05

      Зачем писать такие новости, когда и так всем понятно, что не будет его в Зените.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 11:41

      Агент просто наши "спортивные СМИ" не читает и не в курсе происходящего...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 августа 2018, 11:26

      Я думаю что он легко может найти работу в Англии, если он не нужен Мауринье!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Сильвербой 5 августа 2018, 14:14

      ....нью!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Garrincha58 6 августа 2018, 20:23

      По...хую!!!

      0
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