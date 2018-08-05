Агент: «Не слышал про интерес «Зенита» к Линделефу»

Футбольный агент Антони Александракис прокомментировал интерес «Зенита» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф.

«Пока не слышал про интерес «Зенита» к Линделефу. Он пришел из маленького клуба в «Бенфику», играл долго за молодежные команды, а потом попал в основу.

Однако когда представился шанс, им воспользовался и стал хорошим защитником. А «Бенфика» продала его и заработала хорошие деньги», – сказал агент.

В прошлом сезоне Ленделеф провел в АПЛ 17 матчей и получил одну желтую карточку.

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