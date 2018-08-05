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Агент: «Не слышал про интерес «Зенита» к Линделефу»

5 августа 2018, 11:23
9

Футбольный агент Антони Александракис прокомментировал интерес «Зенита» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф.

«Пока не слышал про интерес «Зенита» к Линделефу. Он пришел из маленького клуба в «Бенфику», играл долго за молодежные команды, а потом попал в основу.

Однако когда представился шанс, им воспользовался и стал хорошим защитником. А «Бенфика» продала его и заработала хорошие деньги», – сказал агент.

В прошлом сезоне Ленделеф провел в АПЛ 17 матчей и получил одну желтую карточку.

Рибалта приведет в «Зенит» Рохо и Линделефа

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Зенит Линделеф Виктор
Комментарии (9)
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Сильвербой
1533457582
Я думаю что он легко может найти работу в Англии, если он не нужен Мауринье!!!
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Рубик Докоян
1533458505
Агент просто наши "спортивные СМИ" не читает и не в курсе происходящего...
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baden69
1533459944
Зачем писать такие новости, когда и так всем понятно, что не будет его в Зените.
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zigbert
1533461090
Появление его в Зените маловероятно.
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lotsman
1533463043
90% "интересов", в нашей прессе, это домыслы и предположения журналистов.
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Garrincha58
1533467770
такие защитники как Линделёф и Рохо дорогие для нашего чемпионата даже Зенит не сможет их купить зачем вообще писать то что не может в принципе быть
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Igor Belousov
1533467976
газпром деньгами сорит
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