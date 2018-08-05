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    «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии

    Сегодня состоится матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Манчестер Сити».

    Лондонский клуб в прошлом сезоне стал победителем Кубка Англии, тогда как манкунианцы выиграли АПЛ.

    Встреча команд пройдет на стадионе Уэмбли и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 15:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 18:23

      Сарри предстоит много работы по организацию игры " Челси". " Манссити" легко с ними расправляется, команда сыгранная, друг друга понимают с полуслова, уже сейчас виден хороший функционал при групповом отборе мяча и высоком прессинге.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 5 августа 2018, 14:42

      Наконец то,настоящий футбол возвращается к нам!интересно понаблюдать будет за очередным тренером Челси.

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 11:37

      Интересный матч. Что предложит нам Сарри?

      3
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 5 августа 2018, 11:00

      Интересно будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 августа 2018, 10:23

      Надо будет почитать текстовую трансляцию ))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 08:50

      Интересно будет посмотреть за этим противостоянием между двумя принципиальными соперниками. И что там Сарри придумает, жаль, что там сейчас ещё не определённость и движуха по составу.

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