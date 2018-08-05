«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии

Сарри предстоит много работы по организацию игры " Челси". " Манссити" легко с ними расправляется, команда сыгранная, друг друга понимают с полуслова, уже сейчас виден хороший функционал при групповом отборе мяча и высоком прессинге.
Сегодня состоится матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Манчестер Сити».
Лондонский клуб в прошлом сезоне стал победителем Кубка Англии, тогда как манкунианцы выиграли АПЛ.
Встреча команд пройдет на стадионе Уэмбли и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!