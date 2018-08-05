«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии

Сегодня состоится матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Манчестер Сити».

Лондонский клуб в прошлом сезоне стал победителем Кубка Англии, тогда как манкунианцы выиграли АПЛ.

Встреча команд пройдет на стадионе Уэмбли и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

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