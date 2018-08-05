Иванович: «Зенит» показал хорошую игру, но надо больше забивать»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился наблюдениями после матча 2-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0). Сербский футболист отметил, что его команде необходимо поработать над реализацией.

— Матч получился тяжелым, так что слава богу, что выиграли. Самое важное — это добытые три очка. Этот матч показал, что мы можем улучшить нашу игру. Важно, что даже в такой тяжелой игре, когда соперник обороняется все 90 минут, мы забили гол и выиграли.

— Вы начали отращивать бороду. Решили стать похожим на Нету и Мевлю?

— Это не имеет значения (смеется). Важно, что мы победили.

— Согласны с тем, что «Зенит» начал показывать более комбинационный футбол?

— Мы стараемся, пробуем разные варианты, чтобы добыть положительный результат. Сегодня мы показали хорошую игру, но надо больше забивать, быть более агрессивными в заключительной трети поля. Тренируем эти аспекты и будем работать над их улучшением.