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    Промес: «Локомотив» не играет в антифутбол»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0) поделился мнением об игре соперника.

    «Нет, «Локомотив» не играет в антифутбол, у них хорошее качество игры. Суровая статистика, что они так давно не забивали. Это значит, что гол скоро придeт», – сказал Промес.

    «Локомотив» не забил в трех официальных матчах нового сезона подряд.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2018 23:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:53

      все верно, если игра пока не в лучшем виде у Локо это не значит что они играют в антифутбол, еще только старт сезона, все команды пока не демонстрирует супер футбол.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 06:46

      Уже несколько игроков и тренеров всё ждут голы как дети деда Мороза... Голы надо не ждать, а забивать, тем более моментов в игре было не мало.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 5 августа 2018, 08:07

      Скорее полу моментов.У Локо моментов фактически не было, если не считать тычок плечом на последних секундах.Подходы были, но дальнейшее развитие тупиковое.Хотя с Промесом солидарен.Локо построил игру на хорошей защите и быстрых контратаках.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 5 августа 2018, 08:14

      Голы ведь забивают не только с моментов или полу моментов. Есть стандарты, удары со средней и дальней дистанции. Но где удары Глушакова, Фернандо, Зобнина, Промеса ?... Я такую игры, её много было у ""Зенита" прошлые годы называю дыр-дыр, как мы играли во дворе или на баскетбольной площадке. Мяч катают и стараются завести в ворота. Вот вчера " Зениту" подфартило, ошибся вратарь и мяч залетел. В чемпионский год "Спартака" сколько шальных залетало и часто в конце матча.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 5 августа 2018, 08:31

      Соглашусь.Наши вчера действительно пытались завести мяч в ворота.Ну да ладно.Спишем это на начал сезона.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 5 августа 2018, 08:35

      ))) Согласен. И так пока у многих команд. Слишком много комбинируют, катают мяч и не бьют по воротам. У " Спартака" молодой неопытный вратарь, но его так толком и не проверили. Если и наносят удары, то в створ ворот мало летит, всё больше мимо...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 5 августа 2018, 10:39

      Время покажет как и игры кто у кого дублёром будет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 5 августа 2018, 12:19

      Ты меня уважаешь ?... Наливай ! )))

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 августа 2018, 05:27

      Потому что нету форварда!Эдер донный)

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 5 августа 2018, 01:22

      Если долго мучиться что нибудь получится.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 5 августа 2018, 00:01

      Если долго не забиваешь, значит гол скоро придет (Промес)

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