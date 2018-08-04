Промес: «Локомотив» не играет в антифутбол»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0) поделился мнением об игре соперника.

«Нет, «Локомотив» не играет в антифутбол, у них хорошее качество игры. Суровая статистика, что они так давно не забивали. Это значит, что гол скоро придeт», – сказал Промес.

«Локомотив» не забил в трех официальных матчах нового сезона подряд.

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