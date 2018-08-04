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    Рыбус: «Это не тот «Локомотив», который был в прошлом сезоне»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением об игре московского клуба на старте сезона.

    «Три игры уже не забиваем, мало моментов создаeм. Не знаю почему так. В прошлом сезоне мы забивали много, в том числе и в концовках. Это не тот «Локомотив», который был в прошлом сезоне», – сказал Рыбус.

    На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2018 23:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 августа 2018, 13:27

      В прошлом сезоне Спартака жестоко изнасиловали, в этом только приобняли за талию. Третье место максимум для нынешнего Локо

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 10:39

      Миранчуки пока не блещут, но все это поправимо.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 5 августа 2018, 09:03

      "Это не тот «Локомотив», который был в прошлом сезоне», – сказал Рыбус."

      ШО?
      Свою команду не узнал?
      Тот-тот!
      Тот самый.
      От прошлогоднего ничем не отличается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 августа 2018, 06:58

      Миранчуки побывали в руках Черчесова.Потеряли они в созидательном плане.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 августа 2018, 00:24

      Надеемся и ждем что придут голы и качественное усиление в атаку !

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