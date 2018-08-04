Рыбус: «Это не тот «Локомотив», который был в прошлом сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением об игре московского клуба на старте сезона.

«Три игры уже не забиваем, мало моментов создаeм. Не знаю почему так. В прошлом сезоне мы забивали много, в том числе и в концовках. Это не тот «Локомотив», который был в прошлом сезоне», – сказал Рыбус.

На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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