Рыбус: «Это не тот «Локомотив», который был в прошлом сезоне»

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Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением об игре московского клуба на старте сезона.
«Три игры уже не забиваем, мало моментов создаeм. Не знаю почему так. В прошлом сезоне мы забивали много, в том числе и в концовках. Это не тот «Локомотив», который был в прошлом сезоне», – сказал Рыбус.
На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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