Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «В матче с «Локомотивом» «Спартак» потерял два очка? Да, это так»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что московский клуб должен был побеждать в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

    «Можно ли сказать, что «Спартак» потерял сегодня два очка? Да, это так. Мы могли и должны были забить. Но мы не проиграли, это хорошо. Все в порядке. Если ты имеешь шансы, но не забиваешь, происходят такие игры. Впереди у нас Лига чемпионов», – сказал Промес.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2018 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:33

      конечно потеряли два очка, ведь играли лучше соперника и вполне могли победить, реализацию нужно улучшать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 10:07

      Реализация моментов конечно подвела. Главное есть игра и забитые мячи обязательно будут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 5 августа 2018, 00:15

      Промесу не надо расстраиваться. Каррера найдёт способ преодолевать броне поезда, выстраиваемые всеми командами в играх со Спартаком. Спартак играет, остальные трусливо отбиваются. Надо вспомнить прошлый год, когда наш флагман ЦСКА, с лучшей обороной и топ вратарём. был разгромлен и унижен. Промес тогда огорчил дважды Акинфеева. Грядёт тоже самое ив этом году

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 4 августа 2018, 22:09

      В мире нет ещё пока команды лучше Спартака!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > ухоженный крокодил 4 августа 2018, 22:29

      Это кричалка болельщиков Спартака 70-80ых годов прошлого столетия, любезнейший.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Лошак > ухоженный крокодил 5 августа 2018, 08:25

      Прискорбно, любезнейший, что у умного отца вырос такой глупый сын. Привет ему большой. Отцу, конечно. А для "знатока" времён ещё одна кричалка. Наш Спартак суперклуб - это знают все вокруг!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 4 августа 2018, 22:09

      Промесу надо в голове выключать понторез и включать злость игровую! Сегодня! один и 5 метров до ворот! Бей со всей злости чтобы нога оторвалась ни какой вратарь не успеет а Промес решает катить в противоход.........? Красиво? верный голевой момент загубил!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 августа 2018, 21:58

      Если по существу, то Квинси прав.
      У нас моментов было значительно больше чем у Локо.У Локо по моему вообще только полу моменты были, а у Спартака реальные моменты где Гильерме реально спас свою команду.Мо-ло-дец.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 августа 2018, 21:56

      За две игры забит один мяч. Защитником Жиго. Но "всё в порядке". Что-то грустно как-то.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > Eddyson 4 августа 2018, 21:58

      "Голов нет, но вы держитесь!" ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Eddyson 4 августа 2018, 22:01

      Да ладно.В кои то веки сыграли с нормальным клубом и совершенно не беспокоились о защите.Середина у нас всегда сильна была, а нападение своё ещё наиграет.Так что мы не просто сильны, но сильны во всех линиях, что за последние лет десять точно не было.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 августа 2018, 21:55

      С греками надо будет забивать, без голов в ЛЧ делать нечего. Чаще заряжать по воротам, тем более в команде есть кому приложиться по мячу с любой дистанции и со стандарта.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 августа 2018, 21:53

      Забивать нужно, тогда очки не будут теряться))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 4 августа 2018, 21:52

      Вот бы еще рассказал, когда он прекратит перетягивать одеяло на себя? Нафига полез бить штрафной вместо Фернандо? Ведь не Промеса это дело! Снова начинаем заниматься "благотворительностью" как в начале прошлого сезона.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11