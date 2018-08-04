Промес: «В матче с «Локомотивом» «Спартак» потерял два очка? Да, это так»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что московский клуб должен был побеждать в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Можно ли сказать, что «Спартак» потерял сегодня два очка? Да, это так. Мы могли и должны были забить. Но мы не проиграли, это хорошо. Все в порядке. Если ты имеешь шансы, но не забиваешь, происходят такие игры. Впереди у нас Лига чемпионов», – сказал Промес.

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