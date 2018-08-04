«Урал» – болельщикам: «Приносим извинения за ужасный старт сезона»

«Урал» принес извинения болельщикам за неудачный старт сезона. Во 2-м туре РПЛ команда проиграла «Краснодару» (1:2).

«Благодарим болельщиков за великолепную поддержку! Приносим извинения за ужасный старт сезона. Футболисты приложат все усилия, чтобы уже в ближайших турах исправить турнирную ситуацию», – говорится в сообщении клуба.

«Урал» проиграл два матча из двух и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.