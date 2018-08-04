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    «Урал» – болельщикам: «Приносим извинения за ужасный старт сезона»

    «Урал» принес извинения болельщикам за неудачный старт сезона. Во 2-м туре РПЛ команда проиграла «Краснодару» (1:2).

    «Благодарим болельщиков за великолепную поддержку! Приносим извинения за ужасный старт сезона. Футболисты приложат все усилия, чтобы уже в ближайших турах исправить турнирную ситуацию», – говорится в сообщении клуба.

    «Урал» проиграл два матча из двух и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: ФК «Урал»

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    04.08.2018 20:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:22

      да уж старт сезона не задался. но понять можно пришел новый тренер и ему нужно время чтобы реализовать задуманное.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 22:54

      Гоните одессыта из тренеров. Обороны вообще нет, одни раззявы.

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 4 августа 2018, 22:14

      Верните Тарханова, видно же что Парфенов ну совсем никакой, как его еще Григорий не отписдил? ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      ololoshka 4 августа 2018, 21:08

      зачем Тарханова слили

      1
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 4 августа 2018, 21:04

      Опять слили. Коэффициент то после 1-0 на Краснодар был хорош. Поэтому грех было не воспользоваться.

      0
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 4 августа 2018, 21:03

      Постоянно эта задача у клуба. Лишь бы не вылететь в пердив

      0
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 4 августа 2018, 21:02

      Парфенов главный дрочер

      1
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 4 августа 2018, 21:01

      Вы че там дрочили чтоли в межсезонье

      0
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 4 августа 2018, 20:59

      Да мы на *** вертели ваши извинения вместе с вами.

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