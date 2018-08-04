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    Семак: «Не увидим Жиркова на поле в обозримом будущем. Ерохин приступает к тренировкам»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Юрия Жиркова и Александра Ерохина.

    «Жирков продолжает восстанавливаться. Не думаю, что мы увидим его на поле в обозримом будущем. Что касается Ерохина, то он уже приступает к занятиям в общей группе. Так что скоро мы его увидим», – сказал Семак.

    «Зенит» с двумя победами возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

    Источник: Sport24

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    04.08.2018 20:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 23:57

      ну да пусть полечится до зимы там перерыв потом опять пока форму наберет может пару тройку матчей сыграет а смысл был с ним продлевать контракт да и зарплата у него наверное около трех лямов

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 22:49

      Сгорел Юра на ЧМ.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 августа 2018, 21:53

      Обоим скорейшего выздоровления

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