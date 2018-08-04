Семак: «Не увидим Жиркова на поле в обозримом будущем. Ерохин приступает к тренировкам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Юрия Жиркова и Александра Ерохина.

«Жирков продолжает восстанавливаться. Не думаю, что мы увидим его на поле в обозримом будущем. Что касается Ерохина, то он уже приступает к занятиям в общей группе. Так что скоро мы его увидим», – сказал Семак.

«Зенит» с двумя победами возглавляет турнирную таблицу РПЛ.