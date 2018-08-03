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    Бердыев: «У Азмуна серьезная гематома»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча 2-го тура с «Динамо» (1:1) прокомментировал состояние здоровья нападающего Сердара Азмуна.

    «У Азмуна гематома серьезная. Надеюсь, ничего такого, и к следующему матчу будет готов», – сказал Бердыев.

    На 19-й минуте Азмун из-за травмы покинул поле на носилках.

    Источник: Sport24

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    03.08.2018 22:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 3 августа 2018, 23:49

      Скорее всего там всего лишь ушиб, так что все будет хорошо. Ну а насчет корректности Рыкова, я бы поспорил. В этом моменте он сыграл опасно и, на мой взгляд, старался нанести сопернику травму.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 августа 2018, 22:34

      Ничего удивительного, если с Рыковым столкнулся! Но, вообще, Рыков корректно играет, не грубо. С его габаритами ему респект!

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