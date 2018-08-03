Бердыев: «У Азмуна серьезная гематома»

Скорее всего там всего лишь ушиб, так что все будет хорошо. Ну а насчет корректности Рыкова, я бы поспорил. В этом моменте он сыграл опасно и, на мой взгляд, старался нанести сопернику травму.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча 2-го тура с «Динамо» (1:1) прокомментировал состояние здоровья нападающего Сердара Азмуна.
«У Азмуна гематома серьезная. Надеюсь, ничего такого, и к следующему матчу будет готов», – сказал Бердыев.
На 19-й минуте Азмун из-за травмы покинул поле на носилках.