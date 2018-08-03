У Мутко новая должность. Теперь он будет заниматься вопросами казачества

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко получил еще одну должность.

1 августа официальный портал правовой информации опубликовал указ о назначении нынешнего вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития председателем межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.

На сегодняшний день Мутко также входит в попечительский совет РФС.