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    У Мутко новая должность. Теперь он будет заниматься вопросами казачества

    Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко получил еще одну должность.

    1 августа официальный портал правовой информации опубликовал указ о назначении нынешнего вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития председателем межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.

    На сегодняшний день Мутко также входит в попечительский совет РФС.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2018 13:57
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 4 августа 2018, 13:28

      Министром российского казлячества ему быть надо!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 3 августа 2018, 21:11

      Бреееееееееееееед)))))))
      У Вовы крыша дымит)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 августа 2018, 20:28

      я потомственный казак сказал мутко дайте мне должность атамана и коня качалку

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 19:11

      Саблю и верного коня в студию.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 августа 2018, 19:09

      "Председатель межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года."Вот и проболтались!))Назвали,таки,дату конца света!))А то мы,наивные, думаем,а что только до 2020 года казаками будут заниматься? А накуя они нужны после потопа?Русских уже утопили,на них никакой стратегии с 1917 года нет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 19:07

      вот умора так умора, а следующая должность видимо будет "по вопросам страдания фигней и все что с ней связано" )))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod > OfaZavr 4 августа 2018, 10:22

      Это нехилая прибавка к зарплате!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > nemolod 4 августа 2018, 10:32

      ясно дело, иначе стал бы он на стольких должностях стараться усидеть)

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 3 августа 2018, 19:00

      Как говорится : Ржу не могу))))
      Над ним спецом Кремль глумится? Каааззак! Уссусь!
      Короче,сразу почему то мультик вспомнился:,,
      Как казаки футбол играли,,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 августа 2018, 17:52

      Как многогранен талант данного персонажа... Будь я художником, написал бы его портрет - верхом на футбольном мяче, с шашкой наголо рубит капусту...

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 августа 2018, 17:38

      Ну что за клоунада, сколько уже можно

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 августа 2018, 17:23

      а почему сразу не миграцией дроздов из европы в азию,грубо говоря...?

      10
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