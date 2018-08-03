ЦСКА рассматривает вариант с покупкой Облякова

Думаю стоит взять наверно, тот же Дзага хрустальный через чур (на месте его я бы карьеру завершил), есть конечно своя молодежь, но думаю для ротации он бы подошел. Кто знает может и получиться что то серьезное из него
ЦСКА может приобрести полузащитника «Уфы» Ивана Облякова.
Московский клуб делал запрос по футболисту еще в конце весны. В клубе знают, на каких условиях хавбека отпустят уфимцы. Сейчас ЦСКА взвешивает, готов ли он потратить на покупку 20-летнего игрока требуемую сумму.
В сезоне-2017/18 Обляков провел за «Уфу» 21 матч, отметившись двумя мячами и двумя голевыми передачами.