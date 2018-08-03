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    ЦСКА рассматривает вариант с покупкой Облякова

    ЦСКА может приобрести полузащитника «Уфы» Ивана Облякова.

    Московский клуб делал запрос по футболисту еще в конце весны. В клубе знают, на каких условиях хавбека отпустят уфимцы. Сейчас ЦСКА взвешивает, готов ли он потратить на покупку 20-летнего игрока требуемую сумму.

    В сезоне-2017/18 Обляков провел за «Уфу» 21 матч, отметившись двумя мячами и двумя голевыми передачами.

    Источник: YouTube

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    03.08.2018 12:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 3 августа 2018, 21:29

      Думаю стоит взять наверно, тот же Дзага хрустальный через чур (на месте его я бы карьеру завершил), есть конечно своя молодежь, но думаю для ротации он бы подошел. Кто знает может и получиться что то серьезное из него

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 19:01

      ничего особенного в нем нет, не думаю что он уже созрел для ЦСКА. хотя у них теперь омоложение, может сыграется с армейской молодежью и прокачает свои способности)

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 августа 2018, 18:06

      Это он вчерашней игрой своей внимание привлек ЦСКА??? Тогда у ЦСКА все совсем плохо!

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 августа 2018, 17:20

      Почему бы ,осенью и Ерему не вернуть?вроде всегда форму быстро набирал,да и болелы к нему не плохо так.Инцендент вроде бы идет к концу.Заодно бы и показал ,что сглупил

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 3 августа 2018, 13:34

      по матчам которые видел, еще "сырой".

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 августа 2018, 13:10

      Насчет защиты ЦСКА похоже вообще не париться. Из запасных только Набабкин и травмированный Васин. Пару молодых в эту зону надо.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Kulimen 3 августа 2018, 13:47

      ну хз как там будет .но в играх с локо и крыльями, защита играла хорошо, бекао вообще молоток, магнусон или ка там его. со своими тараканами, не уверенный в себе будто, есть и косяки в защите, и его маникальное желание выбивать все мячи в аут, даже когда можно постараться его сохранить) ну это.. чернов пока не ясно. но в любом случае не плохо. тем более все не сыгранные ни капли.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > DeStar 3 августа 2018, 20:53

      С этими защитниками понятно - они основа. Но если не дай Бог травма у кого-то из них, будет жопа. В любом случае нужно иметь пару резервистов, иначе придется Набабкину в центре защиты играть.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Kulimen 3 августа 2018, 21:10

      ну там же этот. Васин восстановится еще .

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 августа 2018, 13:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надеюсь в Уфе если и продадут то за максимальную сумму, которая им придет в голову

      -4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > кузнецов артем 3 августа 2018, 13:28

      Зениту со Спартаком пора уже в трансферном плане подходить к клубам из европы, то есть покупать футболиста но оставлять его в старом клубе чтоб он продолжал расти, но при этом конкуренты с топ5 не могли его купить

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