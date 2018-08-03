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    «Манчестер Юнайтед» готов обменять Марсьяля на Боатенга

    «Манчестер Юнайтед» готов использовать нападающего Антони Марсьяля в переговорах с «Баварией» по защитнику Джерому Боатенгу.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью очень хочет заполучить опытного игрока обороны до закрытия трансферного окна в АПЛ на следующей неделе.

    Мюнхенцы просят за немца 60 миллионов евро, в то время как «МЮ» оценивает Марсьяля в 65 миллионов.

    В услугах Боатенга также заинтересован «ПСЖ», но французский форвард может оказаться решающим фактором, если будет задействован в прямом обмене между клубами.

    Источник: Tribalfootball

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    03.08.2018 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 августа 2018, 03:36

      Марсиаль это девушка,поэтому нех рожать!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 3 августа 2018, 14:49

      Меняйте, некуй тут и думать

      2
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