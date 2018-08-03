«Манчестер Юнайтед» готов обменять Марсьяля на Боатенга

«Манчестер Юнайтед» готов использовать нападающего Антони Марсьяля в переговорах с «Баварией» по защитнику Джерому Боатенгу.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью очень хочет заполучить опытного игрока обороны до закрытия трансферного окна в АПЛ на следующей неделе.

Мюнхенцы просят за немца 60 миллионов евро, в то время как «МЮ» оценивает Марсьяля в 65 миллионов.

В услугах Боатенга также заинтересован «ПСЖ», но французский форвард может оказаться решающим фактором, если будет задействован в прямом обмене между клубами.