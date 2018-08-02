Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в матчах с ПАОКом

Букмекерские конторы начали принимать ставки на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В паре «Спартак» – ПАОК букмекеры отдают предпочтение москвичам. На проход российской команды предлагается коэффициент 1.60. На то, что в раунд плей-офф выйдут греки, – 2.50.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК по сумме двух встреч победил «Базель» (2:1, 3:0).

Игра ПАОК – «Спартак» состоится 8 августа в Греции. Ответная встреча пройдет 14 числа в Москве.