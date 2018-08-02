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    Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в матчах с ПАОКом

    Букмекерские конторы начали принимать ставки на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    В паре «Спартак»ПАОК букмекеры отдают предпочтение москвичам. На проход российской команды предлагается коэффициент 1.60. На то, что в раунд плей-офф выйдут греки, – 2.50.

    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК по сумме двух встреч победил «Базель» (2:1, 3:0).

    Игра ПАОК – «Спартак» состоится 8 августа в Греции. Ответная встреча пройдет 14 числа в Москве.

    Источник: Sport24

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    02.08.2018 16:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:34

      Все решится на поле а не в букмекерских конторах.

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 августа 2018, 13:32

      Не знаю что они начали на проход,но смотрел прогнозы на сегодня/на греков 2.5,на мясо 2.8 а то и 3.0!
      Греки прошли Базель,а дальше что во что верит!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Pourport 3 августа 2018, 15:38

      зто ты на 1 матч смотрел, а то прогноз по исходу обоих матчей

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 августа 2018, 20:41

      не говори гоп пока не перепрыгнеш

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 19:18

      правильно считают, надеюсь на поле подтвердим!

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 2 августа 2018, 19:08

      Я тожу думаю ,что поросята фавориты.давай тушман,покажи,что рфпл не слабая лига)

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 2 августа 2018, 18:45

      Ну раз букмекеры сказали , значит будем фаворитами !

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 августа 2018, 17:57

      Вот это и самое страшное! Мы обсирались с соперниками куда ниже классом чем ПАОК!!!!

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 августа 2018, 17:22

      Давай, Спартак! Нас должно быть трое в группе ЛЧ!

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > bset 2 августа 2018, 19:09

      И по максимуму в лиге)

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 августа 2018, 17:01

      Ну разброс не настолько большой, так что посерьёзней надо отнестись к сопернику.
      Там у них каждой твари по паре играет.Так что надо хорошенько соперника изучить и склеить ему ласты.
      Вперёд Спартак !!!

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