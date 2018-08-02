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    Ковачич не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за стиля команды Моуринью

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб был готов предложить за футболиста около 60 миллионов евро, но хавбек не хочет переезжать в Манчестер. Хорват считает, что команда Жозе Моуринью не подходит ему по стилю.

    Сам Ковачич хочет покинуть «Реал» в нынешнее трансферное окно. При этом клуб и главный тренер Хулен Лопетеги, хотят убедить полузащитника остаться.

    Ранее сообщалось, что мадридцы отклонили предложения «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы» по Ковачичу.

    Источник: Marca

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    02.08.2018 13:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 12:35

      Редко такое услышишь что игроку не подходит стиль команды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 2 августа 2018, 18:09

      А простите, какой у МЮ стиль? Последние 4 года унылое говно...

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > SnoopiDu 2 августа 2018, 18:49

      ну вот из-за этого стиля и не хочет))

      4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 августа 2018, 16:33

      Че нет то, стоишь себе на месте и нихрена не делаешь. За матч пробежал 2-3 км и домой. Одна задача, бить вперед мяч в сторону лукаку и санчеза, а там как пойдет

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