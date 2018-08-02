Ковачич не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за стиля команды Моуринью

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб был готов предложить за футболиста около 60 миллионов евро, но хавбек не хочет переезжать в Манчестер. Хорват считает, что команда Жозе Моуринью не подходит ему по стилю.

Сам Ковачич хочет покинуть «Реал» в нынешнее трансферное окно. При этом клуб и главный тренер Хулен Лопетеги, хотят убедить полузащитника остаться.

Ранее сообщалось, что мадридцы отклонили предложения «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы» по Ковачичу.