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    Асенсио обозвал Де Хеа Кариусом

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио перед матчем Международного кубка чемпионов подшутил над голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа.

    В подтрибунном помещении перед выходом команд на поле он обратился к вратарю, назвав его Кариусом.

    В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус допустил две грубые ошибки, которые привели к поражению его команды от «Реала» (1:3)

    Источник: Twitter

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    02.08.2018 11:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:40

      Конечно это была шутка, но самому Кариусу сейчас не до шуток.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 августа 2018, 21:45

      В ответ Де Хеа может напомнить, что в матче против России Асенсио был заменён на 104-й минуте и даже до серии пенальти допущен не был.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 18:15

      Кариус уже видимо стало имя нарицательное, для того кто делает ляпы это сродни оскорблению))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 2 августа 2018, 12:19

      Вот уж новость ни дать ни взять.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 12:05

      Кариус,Скержаковить,Сдехееть...

      2
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      Рейтинг: +345

      Наварх 2 августа 2018, 11:49

      Кариус их Филимонов...

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 августа 2018, 11:35

      Ну не гондоном и ладно)))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 августа 2018, 11:34

      Нравится заголовок , и с каких пор «кариус» стало обзывательством ?)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 августа 2018, 11:12

      Очень умно, я бы сказал, прямо по-джентльменски. Асенсио не забыл, что они за одну сборную играют? И ошибался Де Хеа именно на ЧМ, а не на клубном уровне. Хотя такое тоже было, но раньше. Об этом сейчас речи не идёт.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Fetax 2 августа 2018, 11:21

      это не юмор. в Мадриде вообще туго с шутками, там все больно серьёзные, королевских кровей себя считают.

      -2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 2 августа 2018, 11:32

      Этот ж юмор это ясно ) уверен что они друзья , а де хеа и кариус похожи ) а про твои знания внутренней кухни мадрида меня поражают ) это как если я скажу - в Атлетико мадрид играет быдло и гопники , так как откуда столько злости на поле ) ну или про барсу че нить выдумаю )

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