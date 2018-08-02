Асенсио обозвал Де Хеа Кариусом

Конечно это была шутка, но самому Кариусу сейчас не до шуток.
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио перед матчем Международного кубка чемпионов подшутил над голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа.
В подтрибунном помещении перед выходом команд на поле он обратился к вратарю, назвав его Кариусом.
В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус допустил две грубые ошибки, которые привели к поражению его команды от «Реала» (1:3)
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— Anfield Express (@AnfieldExpress) 1 августа 2018 г.