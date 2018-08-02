Асенсио обозвал Де Хеа Кариусом

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио перед матчем Международного кубка чемпионов подшутил над голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа.

В подтрибунном помещении перед выходом команд на поле он обратился к вратарю, назвав его Кариусом.

В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус допустил две грубые ошибки, которые привели к поражению его команды от «Реала» (1:3)