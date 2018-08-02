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    Бердыев: «В среднюю линию подписали бы плеймейкера, если игрок хороший»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев находится в поиске плеймейкера для своей команды в текущее трансферное окно.

    – Все зависит от наших финансовых возможностей. Бесплатных и свободных игроков на рынке все меньше. Поэтому сложно определить, хотя в среднюю линию подписали бы кого-нибудь, если игрок хороший.

    – Плеймейкера?

    – Да. Или восьмерку. Нам бы не помешал игрок хорошего уровня.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    02.08.2018 09:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      compka 2 августа 2018, 15:20

      сейчас только Китай платит огромные деньги за футболистов, вот бы туда кого-нибудь продать - потом можно будет пол Европы скупить...

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 2 августа 2018, 11:12

      Хорошие игроки стоят хороших денег а деньги Рубин платить не хочет. Замкнутый круг получается.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 09:33

      Это он про Нобоа )))

      3
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      Рейтинг: +238

      soltik09 2 августа 2018, 09:31

      Пытаются договориться с Натхо?

      3
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