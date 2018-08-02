Бердыев: «В среднюю линию подписали бы плеймейкера, если игрок хороший»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев находится в поиске плеймейкера для своей команды в текущее трансферное окно.

– Все зависит от наших финансовых возможностей. Бесплатных и свободных игроков на рынке все меньше. Поэтому сложно определить, хотя в среднюю линию подписали бы кого-нибудь, если игрок хороший.

– Плеймейкера?

– Да. Или восьмерку. Нам бы не помешал игрок хорошего уровня.