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    «Спартак» – о матчах с ПАОКом: «Задача ясна – справиться с натиском атак и показать класс»

    В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» встретится с греческим клубом ПАОК, который обыграл по сумме двух матчей швейцарский «Базель» (2:1 на своем поле и 3:0 в гостях).

    «Первый матч против ПАОК «Спартак» проведет 8 августа в Салониках.

    Задача нашей команды ясна – справиться с натиском стартовых атак и показать класс. Он у красно-белых как минимум не ниже. Да и фанаты у москвичей, как известно, в полном порядке.

    Ответный матч – 14 августа на «Открытие Арене». Приходите поддержать любимую команду на наш стадион!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    «Спартак» сыграет с «Бенфикой» или «Фенербахче» в Лиге чемпионов, если пройдет ПАОК.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.08.2018 07:08
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 6 августа 2018, 08:36

      В Греции и Турции всегда сложно играть, там просто сумасшедшая поддержка болельщиков.
      Но... ПАОК настолько силен насколько позволяет соперник!
      Надеюсь Спартак ничего не позволит ПАОКу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:03

      С Базелем ПАОК провел сильный матч ,но это не должно пугать Спартак. Все в наших руках.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 августа 2018, 13:32

      от матча к матчу Спартак становится сильней для этого всё есть для успеха

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 августа 2018, 12:25

      было бы что показывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 2 августа 2018, 11:38

      аж боязно

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2018, 11:24

      Саввиди с удовольствием ждет Спартак в гости.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 августа 2018, 11:18

      Придётся через игру форсировать форму, иначе все турниры нам не потянуть, хотя костяк и подбор игроков во всех линиях позволяет надеяться на успех.
      Вперёд Спартак !!!

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:54

      да, так и есть, ждем только победы и качественной, слаженной игры! Вперед Спартак!

      6
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 августа 2018, 09:52

      порвем паок

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 августа 2018, 09:12

      За оборону мы теперь более менее спокойны, но игру в пас надо отрабатывать упорно! Вперед, Спартак!

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