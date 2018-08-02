«Спартак» – о матчах с ПАОКом: «Задача ясна – справиться с натиском атак и показать класс»

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» встретится с греческим клубом ПАОК, который обыграл по сумме двух матчей швейцарский «Базель» (2:1 на своем поле и 3:0 в гостях).
«Первый матч против ПАОК «Спартак» проведет 8 августа в Салониках.
Задача нашей команды ясна – справиться с натиском стартовых атак и показать класс. Он у красно-белых как минимум не ниже. Да и фанаты у москвичей, как известно, в полном порядке.
Ответный матч – 14 августа на «Открытие Арене». Приходите поддержать любимую команду на наш стадион!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» или «Фенербахче» в Лиге чемпионов, если пройдет ПАОК.
Источник: ФК «Спартак»