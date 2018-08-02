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  • «Спартак» – о матчах с ПАОКом: «Задача ясна – справиться с натиском атак и показать класс»

«Спартак» – о матчах с ПАОКом: «Задача ясна – справиться с натиском атак и показать класс»

2 августа 2018, 07:08
16

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» встретится с греческим клубом ПАОК, который обыграл по сумме двух матчей швейцарский «Базель» (2:1 на своем поле и 3:0 в гостях).

«Первый матч против ПАОК «Спартак» проведет 8 августа в Салониках.

Задача нашей команды ясна – справиться с натиском стартовых атак и показать класс. Он у красно-белых как минимум не ниже. Да и фанаты у москвичей, как известно, в полном порядке.

Ответный матч – 14 августа на «Открытие Арене». Приходите поддержать любимую команду на наш стадион!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» или «Фенербахче» в Лиге чемпионов, если пройдет ПАОК.

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов Спартак ПАОК
Комментарии (16)
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alexivanof197
1533186221
ЖДЕМ ПОБЕДЫ
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+50/-50
1533186658
- "Да и фанаты у москвичей, как известно, в полном порядке." Ждём - победы, первёрнутых столов в кафешках, столкновений с полицией, задержаний и прочей лабуды. Когда фанаты в порядке.
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vashinin
1533186777
Вперед, Спартак!
Ответить
oyabun
1533188892
Это будет определенная проверка для команды и тренера. Таких соперников как ПАОК должны проходить просто на классе.
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mialkov
1533190371
За оборону мы теперь более менее спокойны, но игру в пас надо отрабатывать упорно! Вперед, Спартак!
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Igor Belousov
1533192720
порвем паок
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OfaZavr
1533196482
да, так и есть, ждем только победы и качественной, слаженной игры! Вперед Спартак!
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Мары
1533197888
Придётся через игру форсировать форму, иначе все турниры нам не потянуть, хотя костяк и подбор игроков во всех линиях позволяет надеяться на успех. Вперёд Спартак !!!
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Полная Канистра
1533205971
от матча к матчу Спартак становится сильней для этого всё есть для успеха
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zigbert
1533283416
С Базелем ПАОК провел сильный матч ,но это не должно пугать Спартак. Все в наших руках.
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