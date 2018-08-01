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    Цаллагов: «Решил не упускать шанс поработать с Бердыевым. У него все расставлено по полочкам, это помогает на поле»

    Защитник «Рубина» Ибрагим Цаллагов рассказал об особенностях работы главного тренера команды Курбана Бердыева. Игрок принадлежит «Зениту».

    — Я не буду ничего выдумывать и скажу так: многие футболисты хотели бы поработать с Курбаном Бекиевичем. Мне выпал такой шанс, и я хотел им воспользоваться. И соответственно перезагрузиться.

    — В чем отличие тренировок Бердыева от тренировок в других командах и у других специалистов?

    — Я бы сказал, здесь очень большое внимание уделяется мелочам, хотя понятно, что мелочей в футболе не бывает. И все по полочкам расставляется. Это упрощает игру на поле.

    Источник: «Реальное время»

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    01.08.2018 22:46
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