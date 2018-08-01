Цаллагов: «Решил не упускать шанс поработать с Бердыевым. У него все расставлено по полочкам, это помогает на поле»

Защитник «Рубина» Ибрагим Цаллагов рассказал об особенностях работы главного тренера команды Курбана Бердыева. Игрок принадлежит «Зениту».

— Я не буду ничего выдумывать и скажу так: многие футболисты хотели бы поработать с Курбаном Бекиевичем. Мне выпал такой шанс, и я хотел им воспользоваться. И соответственно перезагрузиться.

— В чем отличие тренировок Бердыева от тренировок в других командах и у других специалистов?

— Я бы сказал, здесь очень большое внимание уделяется мелочам, хотя понятно, что мелочей в футболе не бывает. И все по полочкам расставляется. Это упрощает игру на поле.