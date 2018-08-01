Покеттино: «Возможно, «Тоттенхэм» этим летом останется без приобретений»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поговорил о работе клуба на трансферном рынке. Аргентинец допускает, что лондонцы летом никого не приобретут.

«Не знаю, подпишем ли вообще кого-нибудь. Можем остаться без приобретений. Моя задача как тренера заключается в подготовке команды к новому сезону», – сказал тренер.

В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» стал третьим.