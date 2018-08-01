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    Покеттино: «Возможно, «Тоттенхэм» этим летом останется без приобретений»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поговорил о работе клуба на трансферном рынке. Аргентинец допускает, что лондонцы летом никого не приобретут.

    «Не знаю, подпишем ли вообще кого-нибудь. Можем остаться без приобретений. Моя задача как тренера заключается в подготовке команды к новому сезону», – сказал тренер.

    В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» стал третьим.

    Источник: Squawka Football

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    01.08.2018 20:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:08

      пару хороших игроков конечно любому тренеру не помешало бы, но тут уж зависит от разных факторов, если останутся без приобретений то тоже ничего страшного, у них с составов вообщем-то порядок)

      2
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      Рейтинг: +709

      VAD07 2 августа 2018, 00:07

      Представьте себе, что где-то в параллельной вселенной такие слова сказал Жозе.

      4
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      Рейтинг: +1307

      21082014 1 августа 2018, 23:36

      намного важнее ТТХ сохранить своих лидеров,что являются лакомым куском для "мешков",чем приобретения..

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 22:29

      Да у них и так состав приличный.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 августа 2018, 21:49

      ТТХ в общем-то хорошо укомплектован. Никакой трагедии в этом не вижу. Никого вроде бы из основы продавать не собираются.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 1 августа 2018, 21:24

      Возможно, Тоттенхэм в этом сезоне снова останется без трофеев..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Maxi_7 1 августа 2018, 21:52

      Никогда их не рассматривал в качестве претендента на трофеи. В лучшем случае - Кубок Англии. Не возьмут они АПЛ, а еврокубок и подавно.
      ТТХ сейчас очень крепкая команда, топ-клуб, но всегда на вторых ролях. Хотя и так нужно уметь держаться. И так молодцы. Покеттино выстроил добротную сбалансированную игру.

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Cules2013 1 августа 2018, 22:24

      Да, но для лидеров - Кейна, Алли, Эриксена это будет слабым утешением, все они, включая Поччетино, рассчитывали на усиление команды в межсезонье, но видимо Леви все это не интересно..как собственно и неинтересен становится Тоттенхэм, а жаль...купи шпоры того же Бейла, качественного опорника с видением поля и пасом условного Милинковича-Савича и была бы совсем другая песня, а так...

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 августа 2018, 20:30

      главное чтоб без потерь

      5
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