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    Бердыев: «В нашей финансовой ситуации мы готовы к продаже Азмуна»

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун этим летом может сменить клуб. По словам главного тренера казанцев Курбана Бердыева, волжане открыты для предложений по иранцу.

    — Вы рассматриваете продажу Азмуна, если он решит?

    — С нашими финансами — конечно.

    — А интерес есть?

    — Есть. После ЧМ как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более, он хорошо сыграл первую игру.

    Источник: «Реальное время»

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    01.08.2018 18:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 22:01

      Жаль такой самобытный клуб. Бердыев бьется как рыба об лед ,но одного его желания и статуса, как хорошего специалиста, оказывается недостаточно. В клубе финансовые проблемы.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 августа 2018, 21:38

      ну вот доигрались что и у Рубина теперь проблемы ..ГАЗЗПЁС ...КОЛДОБЕЦ. ПРЯДУХА КОЛОБОК вы где тупки БОРЬЦЫ ЗА НАШ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФУТБОЛ

      3
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      Рейтинг: +26

      GK_61 1 августа 2018, 20:56

      Началось. Как всегда...
      Пусть Азмун хотя бы ещё сезон в Рубине проведёт

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 августа 2018, 19:17

      Гинер, лови момент!!!!

      4
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Lester84 1 августа 2018, 20:09

      Вариант не плохой для ЦСКА, но боюсь ценник большой

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Lester84 1 августа 2018, 21:01

      Нам бы набабкина в центре поле сменить для начала, среди напов хоть чалов есть

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 августа 2018, 19:03

      Да Азмуну давно пора сваливать и показывать себя вы его как в тюрме держите после Ростова надо было Ливерпулю отдать они хотели.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 1 августа 2018, 19:01

      Честно говоря не очень понятно на счёт финансов ..Краснодар, Ростов , Ставрополье ..и другие области обеспечивающие продовольствием страну и с большим усердием его экспортирующие..вроде богатые края и области ..И что?? Где деньги Зин ..Почему родственники Ткачёва , которые по слухам скупили все плодородные земли и выжили фермеров , не помогают местному футболу??

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 18:50

      Это надо было до такого довести клуб!? А где же "виновники торжества"? Миллионами крадут и никому нет дела!

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