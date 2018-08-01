Бердыев: «В нашей финансовой ситуации мы готовы к продаже Азмуна»

Жаль такой самобытный клуб. Бердыев бьется как рыба об лед ,но одного его желания и статуса, как хорошего специалиста, оказывается недостаточно. В клубе финансовые проблемы.
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун этим летом может сменить клуб. По словам главного тренера казанцев Курбана Бердыева, волжане открыты для предложений по иранцу.
— Вы рассматриваете продажу Азмуна, если он решит?
— С нашими финансами — конечно.
— А интерес есть?
— Есть. После ЧМ как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более, он хорошо сыграл первую игру.