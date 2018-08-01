Международный кубок чемпионов. «Реал» уступил «МЮ» с минимальным перевесом

Состоялся матч Международного кубка чемпионов, в котором в Майами на стадионе «Хард Рок» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Игра завершилась со счетом 2:1.
Международный кубок чемпионов
Манчестер Юнайтед (Англия) – Реал (Испания) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Санчес, 18; 2:0 – Эррера, 27; 2:1 – Бензема, 45+3.
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Источник: Бомбардир.ру