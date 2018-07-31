«Краснодар» лишился шести из восьми спонсоров перед стартом нового сезона

Шесть из восьми спонсоров «Краснодара» прекратили сотрудничество с клубом перед началом сезона-2018/19. Доход краснодарцев от этих партнеров составлял до 20 миллионов долларов в год.

Компании, пропавшие из списка «Спонсоры и партнера» на клубном сайте, – это поставщики продуктов для торговой розничной сети «Магнит», которую владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продал в феврале текущего года.

В данный момент «Краснодар» имеет три партнера: компания, в которой 90 процентами акций владеет Галицкий, фирма-производитель смартфонов Meizu и сельскохозяйственное предприятие, генеральный директор которого – Владимир Хашиг, занимающий аналогичную должность в клубе.

В матче первого тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Рубину» (1:2).