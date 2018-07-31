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  • «Краснодар» лишился шести из восьми спонсоров перед стартом нового сезона

«Краснодар» лишился шести из восьми спонсоров перед стартом нового сезона

31 июля 2018, 15:36
27

Шесть из восьми спонсоров «Краснодара» прекратили сотрудничество с клубом перед началом сезона-2018/19. Доход краснодарцев от этих партнеров составлял до 20 миллионов долларов в год.

Компании, пропавшие из списка «Спонсоры и партнера» на клубном сайте, – это поставщики продуктов для торговой розничной сети «Магнит», которую владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продал в феврале текущего года.

В данный момент «Краснодар» имеет три партнера: компания, в которой 90 процентами акций владеет Галицкий, фирма-производитель смартфонов Meizu и сельскохозяйственное предприятие, генеральный директор которого – Владимир Хашиг, занимающий аналогичную должность в клубе.

В матче первого тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Рубину» (1:2).

Источник: РБК
Россия. Кубок Краснодар
Комментарии (27)
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hevbn 28
1533040907
Для Краснодара это само по себе не должно быть большой проблемой ,потому ,что во первых клуб всё таки полностью частный , а во вторых думаю если захотят то смогут найти и других спонсоров.
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derrik2000
1533040959
"Компании, пропавшие из списка «Спонсоры и партнера» на клубном сайте, – это поставщики продуктов для торговой розничной сети «Магнит», которую владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продал в феврале текущего года." Понятное дело: если хочешь в "Магниты" свои товары поставлять - плати Галицкому дань, именуемую "спонсорством ФК "Краснодар". А как стала сеть магазинов "Магнит" независима от Галицкого, так эти "спонсоры" уже оказались и не спонсорами вовсе, а "жестоко угнетаемыми Галицким поставщиками". ))))))))))))))))
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insider_retro
1533042086
Ну, на Мбаппе, конечно, не наскребут, а на сезон мячик погонять, наверняка, должно хватить... Но звонок тревожный... Без свободных средств сложно рассчитывать на доминирование только на голом энтузиазме...
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Retiremen_VMF
1533042245
Чему вы радуетесь? Или вам победа в чемпионате нужна только над слабыми соперниками? С кем играть то будете??? Если чо! Тосно, Анжи, Кубань кто следующий? И будут играть в РПЛ 3 команды, остальные для массовки!!!
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sochi-2013
1533042494
Быстрее своих воспитанников в основной состав введут.
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oyabun
1533042930
Печально. Прав Retiremen_VMF , написавший ниже. Уничтожаются самобытные команды из провинций. А в итоге будет "Чемпионат Москвы-Санкт-Петербурга"? Но лично для меня ничего удивительного здесь нет. Российский футбол неотделим от страны, в которой существует. Беднеет народ - беднеют и клубы.
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zigbert
1533043345
Теперь могут возникнуть трудности с финансированием команды. Хотя Галицкий хорошо разбирается в этих вопросах и найдет пути приглашения новых спонсоров.
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woyser
1533044049
Не думаю, что это как-то скажется на клубе. Стоимость среднего европейского игрока.
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subbotaspartak
1533050461
Так и ещё одна звезда... погаснет...
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OfaZavr
1533053651
вполне объяснимо, раз Галицкий продал "Магнит" то и поставщики продуктов не захотели быть спонсорами Краснодара. но думаю Галицкий примерно такое развитие событий предполагал это не станет для него неожиданностью.
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