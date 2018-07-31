Кьеллини: «Впервые услышав о переходе Роналду, подумал, что это нереально»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не верил в переход Криштиану Роналду из «Реала», когда впервые появились такие слухи.

«Когда я впервые услышал о переходе Роналду, то сказал своим друзьям, что это нереально. Но уже на следующий день я считал, что это вполне возможно осуществить.

С нашим менеджером, с нашим директором все возможно. «Ювентус» растет каждый год, поэтому нам нужен такой победитель, как Криштиану.

В команде все рады ему. И все готовы помогать ему. Все в клубе – футболисты, менеджеры, директора – готовы расти вместе с Криштиану. Надеемся, что он поможет нам добиться новых высот», – сказал Кьеллини.

Накануне Роналду присоединился к своей новой команде.