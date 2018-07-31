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Гилерме – об отбитом пенальти: «У меня в руках был магнит»

31 июля 2018, 09:10
12

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о том, как он отбил пенальти, назначенный в его ворота в матче первого тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

– Если смотреть в общем, то для «Локомотива» это не потеря 2 очков. Недавно была игра, поэтому игроки устали. 0:0 – хороший результат, так как играть в Уфе тяжело. Сегодня у меня в руках был магнит. Что касается пенальти, то мы стараемся изучать соперника. Я угадал правильно.

– Когда узнали, что гол Эдера был отменен неправильно?

– Сейчас, в раздевалке. Жалко, конечно, но я тоже понимаю, что судьям тоже непросто. Они могут ошибаться. Идем дальше. Это только начало. Сегодня мы заслужили победу. Ребята молодцы. Уверен, что со «Спартаком» дома будем играть спокойно и все будет нормально.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Гилерме
Комментарии (12)
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Project Бабангида
1533017763
Галицкий: у меня тоже в руках был "магнит"
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Lev Aleks
1533018886
Спасибо за ничью, парень!)
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Берёза В.
1533019996
А что будет впереди
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KOLBIS
1533020418
считает, что его команда потеряла два очка...Если смотреть в общем, то для «Локомотива» это не потеря 2 очков...Вы там уже определитесь,потеря или не потеря,ромашку устроили...
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directorpg
1533021443
Молодец!
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inzek
1533024415
магнит в перчатках это разве не читерство???
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VVM1964
1533024794
У Акинфеева одолжил ?
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Igor Belousov
1533025339
спартак и с магнитом тебе 3 штуки настреляет
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multiscan
1533026280
Судя по обстановке, бивший пенельти просто восстановил справедливость и не стал забивать гол, после того,как "Локо"не защитали законный забитый мяч.Фэйр-плей!
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zigbert
1533035694
Маринато настоящий боец и многим игрокам Локомотива по этой части ,надо учится у него.
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