Гилерме – об отбитом пенальти: «У меня в руках был магнит»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о том, как он отбил пенальти, назначенный в его ворота в матче первого тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

– Если смотреть в общем, то для «Локомотива» это не потеря 2 очков. Недавно была игра, поэтому игроки устали. 0:0 – хороший результат, так как играть в Уфе тяжело. Сегодня у меня в руках был магнит. Что касается пенальти, то мы стараемся изучать соперника. Я угадал правильно.

– Когда узнали, что гол Эдера был отменен неправильно?

– Сейчас, в раздевалке. Жалко, конечно, но я тоже понимаю, что судьям тоже непросто. Они могут ошибаться. Идем дальше. Это только начало. Сегодня мы заслужили победу. Ребята молодцы. Уверен, что со «Спартаком» дома будем играть спокойно и все будет нормально.