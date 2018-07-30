Пюэль: «Магуайр в «МЮ»? Уверен, что Гарри останется»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль поделился мнением о возможном уходе защитника Гарри Магуайра из клуба. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен в том, что Магуайр будет в команде в следующем сезоне. Он очень хороший игрок.

Не удивлен его выступлением на ЧМ, мы видели его прогресс во второй половине прошлого сезона АПЛ.

Думаю, у нас хорошая, амбициозная команда. У нас есть возможность сохранить лучшего игрока, продолжить работать вместе и прогрессировать», – сказал Пюэль.

«Лестер» требует от «МЮ» за Магуайра 105 миллионов. Англичанин может стать самым дорогим защитником в истории