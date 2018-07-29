Ковальчук: «Знаем, что Дзюба сказал Путину, но хоккей в России – спорт номер один»

Российский хоккеист Илья Ковальчук отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Форвард сборной России на вчерашней встрече с Владимиром Путиным предложил президенту страны сменить коньки на бутсы.

«Ребята футболисты – красавцы. Мы за них болели. Были на матчах с Испанией, с Хорватией – супер игры были. Молодцы.

Сегодня видели Артема Дзюбу. Знаем, что он сказал Владимиру Владимировичу, что пора менять коньки на бутсы. Но я думаю, наш президент – правильный человек, который сделает правильный выбор. В России, конечно же, хоккей – спорт номер один», – заявил Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».