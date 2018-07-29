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  • Ковальчук: «Знаем, что Дзюба сказал Путину, но хоккей в России – спорт номер один»

Ковальчук: «Знаем, что Дзюба сказал Путину, но хоккей в России – спорт номер один»

29 июля 2018, 09:12
18

Российский хоккеист Илья Ковальчук отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Форвард сборной России на вчерашней встрече с Владимиром Путиным предложил президенту страны сменить коньки на бутсы.

«Ребята футболисты – красавцы. Мы за них болели. Были на матчах с Испанией, с Хорватией – супер игры были. Молодцы.

Сегодня видели Артема Дзюбу. Знаем, что он сказал Владимиру Владимировичу, что пора менять коньки на бутсы. Но я думаю, наш президент – правильный человек, который сделает правильный выбор. В России, конечно же, хоккей – спорт номер один», – заявил Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Дзюба Артем Путин Владимир
Комментарии (18)
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insider_retro
1532845460
Многие спортсмены делают подобные заявления в силу своей титулованности и успешности, но часто забывают про скромность, такт и разум...:))
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Freyk
1532845663
При этом как же так получается, что по всем опросам смотрят футбол, играют в футбол, отдают детей в футбольные секции чаще?) Сидели бы со своим хоккеем и помалкивали, раз возможности прогуглить нет.
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artem 81
1532845994
Футбол доступнее в России. Для хоккея льда не хватает ребятишкам заниматься. Если строятся новые Арены они сдаются за бабки.
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kykyi
1532846247
Да просто Путин не пробегает все 90 минут по такому огромному полю, замены ЕМУ быть не может. А значит будет выглядеть на поле после нескольких минут старой развалиной. Имиджмейкеры у Путина тоже не дураки.
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Garrincha58
1532847299
литрбол вот номер один
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Iupiterssoleg
1532847627
Номер 1 это футбол и в России и в мире.
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Igor Belousov
1532847655
хоккей и футбол дружба
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OfaZavr
1532853300
конечно представителям своего вида спорта хочется чтобы он был самым любимым и популярным, у каждого свое мнение на этот счет.
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Yev
1532854695
Это как в семье: два ребёнка, один способный и о нём родители даже не замарачиваются, сам пробьёт себе дорогу в жизни, а другой шалапай, все с ним нянчатся, а толку мало ну или почти нет. Вопрос, кого больше любят родители? Вот и у нас: хоккей спорт номер один, но любят все футбол.
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zigbert
1532940355
Все же в мире футбол по популярности намного опережает хоккей и это накладывает определенный отпечаток и на нашу страну.
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