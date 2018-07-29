Шакири: «Гол получился красивым. Часто отрабатываю удары через себя»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился впечатлениями от первого забитого гола в составе мерсисайдцев. Швейцарец поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (4:1) в матче Международного кубка чемпионов ударом через себя.

«Прекрасный день. Я очень рад играть в такой замечательной команде с прекрасными игроками.

Рад, что гол получился красивым. Часто отрабатываю удары через себя», — приводят слова Шакири Anfield HQ.