Клопп: «Травма Салаха в финале ЛЧ? Это было безжалостно и грубо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с травмой форварда Мохамеда Салаха, которую игрок получил в финале Лиги чемпионов в единоборстве с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

«Если вы еще раз посмотрите повтор и если вы не за «Реал», тогда эпизод покажется вам безжалостным и грубым.

Вы не думаете: «Вау, классное единоборство». Судья потом работал на ЧМ, никто не думал об этом моменте. Но на мой взгляд, в таких ситуациях надо быть внимательнее. Если VAR будет работать, то именно в таких эпизодах надо подойти и пересмотреть этот момент. Не давать красную, а пересмотреть и задать вопрос: «Что это было?».

Это грубо. Подобные столкновения не всегда заканчиваются травмами, Мо просто не повезло. Но такие вещи не должны происходить», – сказал Клопп.

Салах уже восстановился от травмы.