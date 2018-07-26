РФС не включил Куликова, Сельдякова, Федотова и Чистяков в список главных арбитров РПЛ на сезон-2018/19

РФС утвердил список из 18 главных арбитров для работы на матчах РПЛ и Кубка России в сезоне-2018/19.

В него вошли Владислав Безбородов, Станислав Васильев, Михаил Вилков, Роман Галимов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Павел Кукуян, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Николаев, Алексей Сухой, Евгений Турбин.

Кроме того, в число 18 судей РФС включил Николая Волошина и Василия Казарцева, которые впервые вошли в состав судей Премьер-лиги. При этом в списке отсутствуют Сергей Куликов, Владимир Сельдяков, Игорь Федотов и Артем Чистяков, работавшие в сезоне-2017/18.