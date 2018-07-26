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  • VAR применят на девяти матчах РПЛ и Кубка России в сезоне-2018/19

VAR применят на девяти матчах РПЛ и Кубка России в сезоне-2018/19

26 июля 2018, 14:25
39

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о планах использования системы видеопомощника арбитра (VAR) в предстоящем сезоне.

«Мы планомерно работаем над этим. Мы готовим арбитров, которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в девяти матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал Кубка России, а также стыковые матчи РПЛ», – сказал Алаев.

Ранее стало известно, что «Краснодар» и «Спартак» хотят установить систему VAR на своих стадионах за собственные средства.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок
Комментарии (39)
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Freyk
1532604433
Там Галицкий и Федун за свой счёт готовы VAR поставить, в чём проблема обеспечить работу системы и на этих матчах? Или просто кто-то уже занёс деньги, и заднюю давать поздно?
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KOLBIS
1532604773
Во всех девяти матчах,будут назначены пенальти и добавлено пол-часа к основному времени,так как понятно,что купят дешевый китайский аналог,на котором ничего видно не будет...
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hevbn 28
1532605339
Ну и хорошо , конечно плохо, что пока ещё не на всех матчах , но надо понимать , что это достаточно дорогое удовольствие , а денег сделать эту систему ни у РФС , ни у РПЛ нет (как и в целом в стране ) , но сам факт того, что видео повторы будут хотя бы на некоторых матчах это хорошо.
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Ball_13
1532605505
1 - Спартак-Зенит 2 - Спартак-ЦСКА 3 - Спартак-Локо 4 - Спартак-Краснодар 5 - Краснодар-Спартак 6 - Краснодар-ЦСКА 7 - Краснодар-Зенит 8 - Краснодар-Локо 9 - Локо-ЦСКА
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examino
1532608414
Два полуфинала, финал, 4 стыковых матча. Итого 7. Где 9 насчитали?
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Мары
1532609943
А автор статьи более развёрнуто мог написать ? Финал и полуфинал это понятно.Полуфинал дома и в гостях это 4 матча.Финал 1 матч.Итого пять.Стыковые матчи РПЛ, это что ?Те кто на вылет в ФНЛ в конце сезона или ещё что то ?
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Сибирь за Спартак
1532613913
Тормозят прогресс.
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Рубик Докоян
1532615781
Надо готовить видеоарбитров, видеоассистентов, разработать чёткий технический и методический регламент. Иначе это будет профанация хорошего дела.
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OfaZavr
1532621564
хорошо, начало положено. но использование этой системы нужно бы доработать, пока есть некоторые вопросы и помарки.
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zigbert
1532628280
Если уж применять эту систему ,то на все матчи. Она уже опробована на ЧМ и в ряде европейских чемпионатов.
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