VAR применят на девяти матчах РПЛ и Кубка России в сезоне-2018/19

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о планах использования системы видеопомощника арбитра (VAR) в предстоящем сезоне.

«Мы планомерно работаем над этим. Мы готовим арбитров, которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в девяти матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал Кубка России, а также стыковые матчи РПЛ», – сказал Алаев.

Ранее стало известно, что «Краснодар» и «Спартак» хотят установить систему VAR на своих стадионах за собственные средства.