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    Семин: «В уходе Ари не вижу ничего страшного»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах, по которым нападающий Ари покинул команду после чемпионского сезона. Футболист вернулся в «Краснодар», которому принадлежит.

    – Если уход Касаева и Пейчиновича еще как-то можно объяснить, то расставание с Ари стало неожиданностью.

    – Я хотел, чтобы в команде в идеале остались все, с кем она выиграла чемпионство. И это почти удалось. Но в случае с Ари сыграли свою роль определенные контрактные нюансы. В чем я, по большому счету, не вижу ничего страшного.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2018 08:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 17:50

      Если бы руководству Локомотива Ари был очень нужен ,его бы оставили в команде.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 июля 2018, 12:05

      Палыч что то не договаривает. Скорее всего конфликт произошел между тренером и игроком. Последнее время отношения у них были не очень.

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 26 июля 2018, 11:31

      Ари, классный футболист, но играет по настроению. Думаю, что в Краснодаре его время уже ушло. Пока он сидел на лавке, вырос свой нападающий. Хотя если Федя все таки уйдет, тогда варианты есть...

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 26 июля 2018, 10:31

      Так у Локо перед ЛЧ и не будет более менее адекватного форварда...Хотя и Ари то не был таким

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 26 июля 2018, 09:49

      После травмы к сожалению не вышел на хороший уровень

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