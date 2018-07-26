Семин: «В уходе Ари не вижу ничего страшного»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах, по которым нападающий Ари покинул команду после чемпионского сезона. Футболист вернулся в «Краснодар», которому принадлежит.

– Если уход Касаева и Пейчиновича еще как-то можно объяснить, то расставание с Ари стало неожиданностью.

– Я хотел, чтобы в команде в идеале остались все, с кем она выиграла чемпионство. И это почти удалось. Но в случае с Ари сыграли свою роль определенные контрактные нюансы. В чем я, по большому счету, не вижу ничего страшного.