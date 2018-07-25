Переход Боатенга обойдется «ПСЖ» в 60 миллионов

«ПСЖ» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере защитника Джерома Боатенга.

Переговорный процесс близок к завершению, стороны обсуждают последние нюансы контракта. О переходе будет объявлено в ближайшие несколько дней.

Стоимость трансфера футболиста сборной Германии оценивается в 50-60 миллионов евро. Именно такую сумму запрашивала изначально «Бавария» за своего игрока.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагал 35 миллионов евро. На футболиста претендовал «Манчестер Юнайтед».