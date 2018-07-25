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    Переход Боатенга обойдется «ПСЖ» в 60 миллионов

    «ПСЖ» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере защитника Джерома Боатенга.

    Переговорный процесс близок к завершению, стороны обсуждают последние нюансы контракта. О переходе будет объявлено в ближайшие несколько дней.

    Стоимость трансфера футболиста сборной Германии оценивается в 50-60 миллионов евро. Именно такую сумму запрашивала изначально «Бавария» за своего игрока.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагал 35 миллионов евро. На футболиста претендовал «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Twitter

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    25.07.2018 11:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 июля 2018, 16:02

      Вопрос, кто придет в Баварию блэт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 25 июля 2018, 11:36

      lol

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июля 2018, 11:26

      Дороговато для 30-летнего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июля 2018, 11:14

      Опять ПСЖ на бабло разводят, как это было с Давидом Луисом. Боатенг - хороший защитник, точнее им был пару лет назад. Последнее время он явно не тот, звезду поймал к тому же. Что-то мне подсказывает, что итог будет сходным с Бонуччи в Милане.

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