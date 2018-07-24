5-летняя девочка написала письмо Модричу. Хорват ответил и отправил футболку с автографом

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на письмо 5-летней Селены, которая больна лимфобластным лейкозом.

В письме девочка назвала хорвата лучшим футболистом в мире и позвала на пикник. Как сообщает пресс-служба сборной Хорватии, игрок передал привет ее родным и приложил футболку с автографом.

Ранее во время чествования команды, занявшей второе место на ЧМ-2018, Модрич пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна.