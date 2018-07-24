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    5-летняя девочка написала письмо Модричу. Хорват ответил и отправил футболку с автографом

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на письмо 5-летней Селены, которая больна лимфобластным лейкозом.

    В письме девочка назвала хорвата лучшим футболистом в мире и позвала на пикник. Как сообщает пресс-служба сборной Хорватии, игрок передал привет ее родным и приложил футболку с автографом.

    Ранее во время чествования команды, занявшей второе место на ЧМ-2018, Модрич пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2018 23:45
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 10:04

      Благородный поступок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 25 июля 2018, 17:29

      по нему сразу видно, что он хороший человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 10:50

      очень душевная история. молодец Лука!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 июля 2018, 02:21

      Ну я прямо верю что пятилетний ребенок решает написать письмо Модричу...
      Может Дед Мороз (или кто у них там?) не отвечает?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 25 июля 2018, 00:10

      Благородно!!!

      5
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