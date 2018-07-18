Модрич во время чествования сборной Хорватии пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна

Ранее в Загребе состоялась церемония чествования сборной Хорватии по итогам чемпионата мира-2018. Команда заняла на турнире второе место.

Во время церемонии полузащитник команды Лука Модрич пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна. Видео этого момента можно увидеть ниже.

Достижение в России – лучшее в истории команды.