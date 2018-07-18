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    Модрич во время чествования сборной Хорватии пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна

    Ранее в Загребе состоялась церемония чествования сборной Хорватии по итогам чемпионата мира-2018. Команда заняла на турнире второе место.

    Во время церемонии полузащитник команды Лука Модрич пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна. Видео этого момента можно увидеть ниже.

    Достижение в России – лучшее в истории команды.

    Источник: Twitter

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    18.07.2018 21:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 июля 2018, 21:59

      Приветствую конечно, но добро надо делать тихо, без показухи. Хотя Лука, остовляет впечатление хорошего человека, думаю он сделал это искренне.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 18 июля 2018, 21:55

      Аив россии после победы по пенальти, даже братьев березуцких не пригласили

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