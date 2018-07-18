Модрич во время чествования сборной Хорватии пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна

Приветствую конечно, но добро надо делать тихо, без показухи. Хотя Лука, остовляет впечатление хорошего человека, думаю он сделал это искренне.
Ранее в Загребе состоялась церемония чествования сборной Хорватии по итогам чемпионата мира-2018. Команда заняла на турнире второе место.
Во время церемонии полузащитник команды Лука Модрич пригласил на сцену ребенка с синдромом Дауна. Видео этого момента можно увидеть ниже.
Достижение в России – лучшее в истории команды.
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— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 18 июля 2018 г.