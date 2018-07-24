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    «Ахмат» презентовал форму на сезон. Она полосатая

    «Ахмат» представил общественности домашний и гостевой комплекты игровой формы на сезон. Майки обоих вариантов содержат полосы.

    Оба комплекта включают в себя белый и зеленый цвета – традиционные для чеченского клуба. На рукавах расположены герб Чеченской Республики и фирменная нашивка РПЛ.

    Грозненцы начинают сезон 28 июля.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    24.07.2018 22:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 июля 2018, 12:50

      чё то не то презентуют.....
      я то думал,что после обхаживаний Кадырова,Салах заиграет в Ахмате,с зарплатой,по сравнению с которой ,зарплата Роналду покажется подачкой для нищих)))

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 25 июля 2018, 10:34

      Селтик

      1
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      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 25 июля 2018, 03:33

      судя по фото домашняя с зелено-белой полоской,а гостевая с бело-зеленой)

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 июля 2018, 00:40

      ну ничего себе

      1
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      Рейтинг: +35

      Паровозик88 24 июля 2018, 23:12

      Крутая форма - зачёт вообще!!!

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 24 июля 2018, 23:04

      нормальная такая...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 июля 2018, 23:01

      ну это уже симпотичная форма. верните клубу название Терек и вперед

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