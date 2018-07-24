«Ахмат» презентовал форму на сезон. Она полосатая

чё то не то презентуют.....
я то думал,что после обхаживаний Кадырова,Салах заиграет в Ахмате,с зарплатой,по сравнению с которой ,зарплата Роналду покажется подачкой для нищих)))
«Ахмат» представил общественности домашний и гостевой комплекты игровой формы на сезон. Майки обоих вариантов содержат полосы.
Оба комплекта включают в себя белый и зеленый цвета – традиционные для чеченского клуба. На рукавах расположены герб Чеченской Республики и фирменная нашивка РПЛ.
Грозненцы начинают сезон 28 июля.
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