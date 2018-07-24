«Ахмат» презентовал форму на сезон. Она полосатая

«Ахмат» представил общественности домашний и гостевой комплекты игровой формы на сезон. Майки обоих вариантов содержат полосы.

Оба комплекта включают в себя белый и зеленый цвета – традиционные для чеченского клуба. На рукавах расположены герб Чеченской Республики и фирменная нашивка РПЛ.

Грозненцы начинают сезон 28 июля.