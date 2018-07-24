Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» просит за Крооса 120 миллионов. «Манчестер Юнайтед» считает, что немец стоит 80

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью связался с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу трансфера полузащитника Тони Крооса.

    Мадридцы готовы вести переговоры о продаже немца начиная с суммы 120 миллионов евро.

    Со своей стороны, Моуринью и «Манчестер Юнайтед» считают, что 80 миллионов – это более реалистичная цена для 28-летнего футболиста.

    В прошлом сезоне Кроос провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 24 июля 2018, 23:31

      Он золотой игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 июля 2018, 19:48

      ну тода за него отдавайте погба и 80 млн раз так считаете. Если вы бревна покупаете за 105 млн...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 24 июля 2018, 19:29

      Не стоит он 120, да и 80 не стоит

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11