«Реал» просит за Крооса 120 миллионов. «Манчестер Юнайтед» считает, что немец стоит 80

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью связался с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу трансфера полузащитника Тони Крооса.

Мадридцы готовы вести переговоры о продаже немца начиная с суммы 120 миллионов евро.

Со своей стороны, Моуринью и «Манчестер Юнайтед» считают, что 80 миллионов – это более реалистичная цена для 28-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Кроос провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.