«Реал» обратил внимание на Пулишича. Его переход зависит от трансфера Азара

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич входит в трансферные интересы ряда европейских топ-клубов.

Ранее о своей заинтересованности в 19-летнем американце заявили «Бавария» и «Челси». Теперь к этому списку добавился «Реал».

В Мадриде рассматривают Пулишича в качестве альтернативы хавбеку «Челси» Эдену Азару, если не удастся подписать контракт с бельгийцем.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Пулишича оценивается в 45 миллионов евро.