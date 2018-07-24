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    «Реал» обратил внимание на Пулишича. Его переход зависит от трансфера Азара

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич входит в трансферные интересы ряда европейских топ-клубов.

    Ранее о своей заинтересованности в 19-летнем американце заявили «Бавария» и «Челси». Теперь к этому списку добавился «Реал».

    В Мадриде рассматривают Пулишича в качестве альтернативы хавбеку «Челси» Эдену Азару, если не удастся подписать контракт с бельгийцем.

    По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Пулишича оценивается в 45 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    24.07.2018 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 июля 2018, 16:27

      Боррусия это дойная корова Германии), как в свое время было порту) пойдет если не в Баварию то в реал

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