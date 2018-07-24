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    Зобнин: «Мне без разницы, с кем играть в ЛЧ – с «Базелем» или ПАОКом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не смог назвать предпочтительного соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

    «Трудно что-то говорить, информации мало. Понятно, что обе команды серьезные и проходных матчей с ними не будет.

    Мне без разницы, с кем из них играть в квалификации. Я пока не знаю, кто из них сильнее. Кто победит в этой паре, тот и сильнее», – сказал Зобнин.

    «Спартак» сыграет в третьем квалификационном раунде с победителем пары «Базель»ПАОК.

    Источник: Р-Спорт

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    24.07.2018 07:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 июля 2018, 06:15

      Действительно, статистику в обоих случаях нужно улучшать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 17:37

      Будем ждать результата игры этой пары и к победителю надо будет серьезно подготовится.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 24 июля 2018, 12:02

      Правильно.
      Нечего играть в "Спортпрогноз".
      Кто победит, тот и будет встречаться со Спартаком.
      А мы этого "кто-то" и обыграем.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 11:07

      все верно, кто достанется к тому и подготовятся, в любом случае будет непросто, главное нельзя недооценивать соперника.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 10:01

      Что Базель, что ПАОК, команды уровнем ниже Спартака, но недооценка соперника приводила к очень плачевным поражениям гораздо более сильные коллективы и Спартак в том числе.Так что самое главное отнестись серьёзно к победителю этой пары и поставить в противостоянии большую и жирную точку.

      7
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Мары 24 июля 2018, 16:41

      Паок не надо не дооценивать имено греческий клуб 2 года назад выбил Спартак из лиги чемпионов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Dart Veider 24 июля 2018, 17:42

      Так в недооценке как раз и проблема.Я именно об этом и писал.В принципе и тот Спартак мог бы пройти дальше если бы не играл спустя рукава.А уж этот Спартак реально сильней любого из вышеназванных клубов.Осталось только самим себе не проиграть в этом противостоянии.

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 июля 2018, 09:37

      Сейчас в футболе слабых соперников мало, подходить к матчам надо со всей серьезностью!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 08:05

      Играть и выкладываться надо с любой командой. И не смотреть на соперников с высока. Ещё не забыт кипрский АЕК...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 24 июля 2018, 07:56

      Базелю тоже без разницы: ПАОК или Спартак!

      -1
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