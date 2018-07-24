Зобнин: «Мне без разницы, с кем играть в ЛЧ – с «Базелем» или ПАОКом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не смог назвать предпочтительного соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

«Трудно что-то говорить, информации мало. Понятно, что обе команды серьезные и проходных матчей с ними не будет.

Мне без разницы, с кем из них играть в квалификации. Я пока не знаю, кто из них сильнее. Кто победит в этой паре, тот и сильнее», – сказал Зобнин.

«Спартак» сыграет в третьем квалификационном раунде с победителем пары «Базель» – ПАОК.