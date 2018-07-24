Мбаппе назвал свой список претендентов на «Золотой мяч». В нем нет Месси

Форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по результатам голосования болельщиков. Об этом говорят результаты голосования в твиттере SPORTbible.
За Месси проголосовали 44 % пользователей. Его извечный соперник – португалец Криштиану Роналду с 36 % голосов стал вторым, набрав. Далее идет "Король футбола" Пеле (15 %) и нынешний председатель правления "Динамо-Брест", он же обладатель "руки Бога" Диего Марадона (5 %).
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о претендентах на «Золотой мяч».
«Неймар, Роналду, Модрич, Варан и я», – сказал Мбаппе.
В списке француза нет пятикратного обладателя золотого мяча форварда «Барселоны» Лионеля Месси.