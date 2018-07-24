Мбаппе назвал свой список претендентов на «Золотой мяч». В нем нет Месси

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о претендентах на «Золотой мяч».

«Неймар, Роналду, Модрич, Варан и я», – сказал Мбаппе.

В списке француза нет пятикратного обладателя золотого мяча форварда «Барселоны» Лионеля Месси.