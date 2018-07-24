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    Мбаппе назвал свой список претендентов на «Золотой мяч». В нем нет Месси

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о претендентах на «Золотой мяч».

    «Неймар, Роналду, Модрич, Варан и я», – сказал Мбаппе.

    В списке француза нет пятикратного обладателя золотого мяча форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    Источник: GFFN

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    24.07.2018 00:13
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 24 июля 2018, 11:26

      Форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по результатам голосования болельщиков. Об этом говорят результаты голосования в твиттере SPORTbible.

      За Месси проголосовали 44 % пользователей. Его извечный соперник – португалец Криштиану Роналду с 36 % голосов стал вторым, набрав. Далее идет "Король футбола" Пеле (15 %) и нынешний председатель правления "Динамо-Брест", он же обладатель "руки Бога" Диего Марадона (5 %).

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 24 июля 2018, 10:34

      Месси не выиграл ЛЧ
      Роналду выиграл, но пол сезона не играл!
      Неймар не достоин
      По моему мнению, Фараон достойней всех, да, финал проиграли (без него правда), но он дотащил «среднюю», по сравнению с соперниками, команду до финала ЛЧ, и как тащил!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 10:24

      не совсем согласен, лучше так: Мбаппе, Модрич, Роналду, Гризманн.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июля 2018, 10:18

      Букмекеры о ЗМ:
      Роналду - 1.3
      Модрич - 5
      Мбаппе - 11
      Месси - 13
      Гризманн - 251))
      Кстати, сегодня объявят список претендентов на "игрок года ФИФА" 2018, что пройдёт 24 сентября.

      1
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      Рейтинг: +844

      lejnin 24 июля 2018, 10:00

      Неймара убрать из списка, у него нет достижений в этом году, вместо него можно добавить Гризмана - один из лидеров команды-чемпиона, да и Атлетико не намногим меньше в ЛЧ прошёл, чем ПСЖ...

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 09:47

      Конечно у Месси, кроме Примеры, нет громких титулов но и у остальных претендентов на "Золотой мяч", нет особых преимуществ.

      5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2018, 09:35

      Француз озверел от счастья. Ещё годик и мы про него ничего не услышим. Поверьте, он растолстеет, потеряет скорость, да ему ещё ноги десяток раз перекалечат. Ну и что (???), год позвездил и уже король? А ты сынок поиграй стабильно 10-15 лет, забей 600 голов за карьеру в реальных матчах, тогда мы тебя и послушаем. А сегодня ты, пока ещё никто.

      2
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 24 июля 2018, 08:58

      Неймар только Оскара может получить или золотую ногу

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 июля 2018, 08:14

      О БОЖЕ как же так шок ааааа

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июля 2018, 08:09

      Если в этом списке нет Месси, то Варану и Неймару там делать тоже нечего. Да и Роналду опять феерил только в заключающей стадии ЛЧ и 1 матче ЧМ.
      Вообще, часть болел уже годами ноют, что пора бы дать кому-то ещё ЗМ, кроме Месси и КР7? Хорошо, и кому же? Кроме Модрича и Мбаппе вообще не вижу адекватных замен.
      Хотя начать нужно с другого вопроса - а какие критерии, господа? Голосование должно быть основано на какой-то доказательной базе, а не личном мнении, пускай и профессионалов. А иначе, всё тот же конкурс зрительских симпатий.
      Мбаппе выбрал команду своих друзей, а не претендентов на ЗМ.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Cules2013 24 июля 2018, 09:53

      я бы Гризману отдал

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Челнинец 24 июля 2018, 09:57

      Можно, но, кажется, что год или два назад он был поярче, чем сейчас.
      Вопрос в том, по каким критериям определять победителя? Многие любят мерять трофеями, но в этом году с этим у всех проблемы, да и неправильно это, награда-то индивидуальная, а значит, упор на личные достижения, а не общекомандные трофеи.
      Я не знаю, формула должна быть какая-то, даже две - для игроков обороны одна, для атакующих - другая. Кол-во голов, ГП, точность пасов, обводок, отборов мяча и т.д. Если мы говорим о конкретном человеке, то его мастерство нужно определять статистически.
      Я бы ЗМ отдал Модричу.

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