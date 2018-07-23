Кариус обсудит с Клоппом свой уход из «Ливерпуля»

что тут обсуждать?!ему пахать и пахать надо.не обращать внимание на шум вокруг своей персоны.только достойной игрой можно заставить замолчать скептиков.а вот получится ли это-вопрос другой..Клопп и так ему предоставил кредит доверия,более,чем он заслуживает.
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Футболист разочарован приобретением у «Ромы» вратаря Алисона. Немец намерен обдумать свое будущее в английской команде.
Недовольство у Кариуса вызвал тот факт, что главный тренер Юрген Клопп не проинформировал его о своих планах купить нового голкипера.
В ближайшее время Кариус обсудит с Клоппом свой возможный уход.