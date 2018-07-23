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    Кариус обсудит с Клоппом свой уход из «Ливерпуля»

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    Футболист разочарован приобретением у «Ромы» вратаря Алисона. Немец намерен обдумать свое будущее в английской команде.

    Недовольство у Кариуса вызвал тот факт, что главный тренер Юрген Клопп не проинформировал его о своих планах купить нового голкипера.

    В ближайшее время Кариус обсудит с Клоппом свой возможный уход.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.07.2018 17:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1307

      21082014 23 июля 2018, 19:35

      что тут обсуждать?!ему пахать и пахать надо.не обращать внимание на шум вокруг своей персоны.только достойной игрой можно заставить замолчать скептиков.а вот получится ли это-вопрос другой..Клопп и так ему предоставил кредит доверия,более,чем он заслуживает.

      4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 июля 2018, 17:56

      Ура. Кариес нужно удалять под наркозом, хотя бы местным.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 июля 2018, 17:46

      Просто вообще не уровень Ливерпуля. Да и спрашивать его никто не будет.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 17:17

      После финала ЛЧ мне кажется,его и спрашивать не стали бы...

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