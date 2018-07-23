Кариус обсудит с Клоппом свой уход из «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Футболист разочарован приобретением у «Ромы» вратаря Алисона. Немец намерен обдумать свое будущее в английской команде.

Недовольство у Кариуса вызвал тот факт, что главный тренер Юрген Клопп не проинформировал его о своих планах купить нового голкипера.

В ближайшее время Кариус обсудит с Клоппом свой возможный уход.