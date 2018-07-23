Яковлев стал футболистом «Крыльев Советов». Это случилось в четвертый раз в его карьере

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев присоединился к «Крыльям Советов». Клуб заключил с 27-летним футболистом контракт сроком на один год.

Форвард перешел в самарскую команду уже в четвертый раз в своей карьере. Ранее он будучи игроком «Спартака» трижды выступал за «Крылья Советов» на правах аренды: с августа 2010 по декабрь 2010 года, с июля 2011 по июнь 2012 года и с августа 2015 по июнь 2016 года.

Последние два сезона Яковлев играл в «Анжи».