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    Яковлев стал футболистом «Крыльев Советов». Это случилось в четвертый раз в его карьере

    Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев присоединился к «Крыльям Советов». Клуб заключил с 27-летним футболистом контракт сроком на один год.

    Форвард перешел в самарскую команду уже в четвертый раз в своей карьере. Ранее он будучи игроком «Спартака» трижды выступал за «Крылья Советов» на правах аренды: с августа 2010 по декабрь 2010 года, с июля 2011 по июнь 2012 года и с августа 2015 по июнь 2016 года.

    Последние два сезона Яковлев играл в «Анжи».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    23.07.2018 15:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 21:47

      Жаль Пашу - истинный спартаковец ,обладает отличным ударом, отдает игре всего себя без остатка. Может при Тихонове в Крылья Советах раскроется его талант.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 19:51

      Так у Паши и не сложилась футбольная карьера. Аренды, контракт на год всего. Может у Тиши поиграет и продлят контракт.

      3
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 23 июля 2018, 19:05

      Интересный игрок, жаль в Спартаке не смог закрепиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 19:00

      это его команда, должно здесь у него получиться лучше чем в Анжи.

      6
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > OfaZavr 23 июля 2018, 19:33

      не бегал бы туда сюда можешь что и хорошее вышло , он у нас играл всегда хорошо))) и к нему относятся в Самаре с любовью))) ну не так как к Тише конечно)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > h3LL1k 23 июля 2018, 19:36

      согласен, посмотрим как получиться у него в этот раз, в четвертый раз в одну реку войти))

      4
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 23 июля 2018, 16:27

      От судьбы не убежишь)))

      4
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      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер 23 июля 2018, 16:01

      А какие надежды подавал...

      8
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Добрый Бобер 23 июля 2018, 17:11

      вместе с Жано считались очень перспективные ..

      2
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