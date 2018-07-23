Пулишич сфотографировался с мальчиком, которого к нему не пускали стюарды

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич сфотографировался с маленьким болельщиком после матча международного кубка чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

По завершении встречи мальчик попытался прорваться к игроку, но его не пустили стюарда. Футболист попросил их пустить ребенка, чтобы он смог сфотографироваться со своим кумиром.

В матче с «Ливерпулем» американец оформил дубль. Игра проходила в США.