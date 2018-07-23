Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пулишич сфотографировался с мальчиком, которого к нему не пускали стюарды

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич сфотографировался с маленьким болельщиком после матча международного кубка чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

    По завершении встречи мальчик попытался прорваться к игроку, но его не пустили стюарда. Футболист попросил их пустить ребенка, чтобы он смог сфотографироваться со своим кумиром.

    В матче с «Ливерпулем» американец оформил дубль. Игра проходила в США.

    Источник: Bleacher Report

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2018 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:24

      молодец, ведь понимает как юному болельщику это важно и нужно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 17:59

      Пулишич сделал мальчишке подарок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 июля 2018, 17:04

      Фрэнки так же сделал, когда в Лужу приезжал #respect

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 июля 2018, 16:14

      Само собой, что вот так просто выбегать нельзя, как из соображений безопасности, так и регламента, но это же мальчик, а не активист какой-то неадекватный, чтобы его за руки и ноги тащить и не пускать. Пулишич красавчик, у парня может один шанс такой на всю жизнь.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11