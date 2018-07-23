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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Сможем арендовать «Самара-Арену» только на дни матчей»

    «Крылья Советов» начнут сезон в Премьер-лиге на новом стадионе. Клубу удалось уладить все нюансы по аренде сооружения.

    «Мы получили современную арену, на которой не стыдно играть самим и принимать команды самого высокого ранга. «Самара Арена» должна стать базой для развития футбола в целом регионе. Теперь будет проще находить самородков, которыми Самара всегда была богата.

    Проведены переговоры с управляющей компанией, которая занимается этой ареной. Договоры уже подписаны, «Крылья» получили лицензию РФС, так что все нормально. В первом туре 31 июля ждем в гости ЦСКА.

    Это недешевое удовольствие. На первых порах будем арендовать стадион только на дни матчей. При этом нам не надо содержать объект на постоянной основе. И мы рассчитываем резко увеличить зрительскую аудиторию. Значит, значительная доля расходов будет отбиваться на продажах билетов, атрибутики, фастфуда и всего, что включает в себя матч-дэй. С финансированием же у «Крыльев» сейчас, тьфу-тьфу, все в порядке», – рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров.

    Матч первого тура РФПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА состоится в Самаре 31 июля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.07.2018 06:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 июля 2018, 02:47

      "Теперь будет проще находить самородков, которыми Самара всегда была богата....." подсказал бы кто последний был и когда

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июля 2018, 20:20

      Аренда новых стадионов может разорить клубы РФПЛ...

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