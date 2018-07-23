Гендиректор «Крыльев Советов»: «Сможем арендовать «Самара-Арену» только на дни матчей»

«Крылья Советов» начнут сезон в Премьер-лиге на новом стадионе. Клубу удалось уладить все нюансы по аренде сооружения.

«Мы получили современную арену, на которой не стыдно играть самим и принимать команды самого высокого ранга. «Самара Арена» должна стать базой для развития футбола в целом регионе. Теперь будет проще находить самородков, которыми Самара всегда была богата.

Проведены переговоры с управляющей компанией, которая занимается этой ареной. Договоры уже подписаны, «Крылья» получили лицензию РФС, так что все нормально. В первом туре 31 июля ждем в гости ЦСКА.

Это недешевое удовольствие. На первых порах будем арендовать стадион только на дни матчей. При этом нам не надо содержать объект на постоянной основе. И мы рассчитываем резко увеличить зрительскую аудиторию. Значит, значительная доля расходов будет отбиваться на продажах билетов, атрибутики, фастфуда и всего, что включает в себя матч-дэй. С финансированием же у «Крыльев» сейчас, тьфу-тьфу, все в порядке», – рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров.

Матч первого тура РФПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА состоится в Самаре 31 июля, в 19:00 по московскому времени.