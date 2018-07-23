Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Крыльев Советов»: «Сможем арендовать «Самара-Арену» только на дни матчей»

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Сможем арендовать «Самара-Арену» только на дни матчей»

23 июля 2018, 06:34
2

«Крылья Советов» начнут сезон в Премьер-лиге на новом стадионе. Клубу удалось уладить все нюансы по аренде сооружения.

«Мы получили современную арену, на которой не стыдно играть самим и принимать команды самого высокого ранга. «Самара Арена» должна стать базой для развития футбола в целом регионе. Теперь будет проще находить самородков, которыми Самара всегда была богата.

Проведены переговоры с управляющей компанией, которая занимается этой ареной. Договоры уже подписаны, «Крылья» получили лицензию РФС, так что все нормально. В первом туре 31 июля ждем в гости ЦСКА.

Это недешевое удовольствие. На первых порах будем арендовать стадион только на дни матчей. При этом нам не надо содержать объект на постоянной основе. И мы рассчитываем резко увеличить зрительскую аудиторию. Значит, значительная доля расходов будет отбиваться на продажах билетов, атрибутики, фастфуда и всего, что включает в себя матч-дэй. С финансированием же у «Крыльев» сейчас, тьфу-тьфу, все в порядке», – рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров.

Матч первого тура РФПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА состоится в Самаре 31 июля, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1532366422
Аренда новых стадионов может разорить клубы РФПЛ...
Ответить
kupryaev
1532476062
"Теперь будет проще находить самородков, которыми Самара всегда была богата....." подсказал бы кто последний был и когда
Ответить
Главные новости
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Все новости
Все новости
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+