Экс-вратарь сборной Колумбии Игита ударил болельщика во время товарищеского матча

В США состоялся товарищеский матч между командами «Насьонал» (Колумбия) и «Америка» (Мексика). Во время игры тренер вратарей колумбийцев Рене Игита ударил одного из болельщиков.

Проходя мимо трибуны, бывший голкипер ударил болельщика, приблизившегося к нему. Между сторонами до этого случилась словесная перепалка.

Игита имеет в активе 68 матчей за сборную Колумбии.