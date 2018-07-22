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    Экс-вратарь сборной Колумбии Игита ударил болельщика во время товарищеского матча

    В США состоялся товарищеский матч между командами «Насьонал» (Колумбия) и «Америка» (Мексика). Во время игры тренер вратарей колумбийцев Рене Игита ударил одного из болельщиков.

    Проходя мимо трибуны, бывший голкипер ударил болельщика, приблизившегося к нему. Между сторонами до этого случилась словесная перепалка.

    Игита имеет в активе 68 матчей за сборную Колумбии.

    Источник: Twitter

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    22.07.2018 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 09:51

      Не такой уж он оказался "товарищеский".

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      Рейтинг: +314

      vek410 22 июля 2018, 19:58

      хах) ударил исподтишка и бежать сразу))) герой

      0
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      Рейтинг: +2187

      LOKOfanatik19 22 июля 2018, 18:53

      У меня одного, тупит когда он бьет его??

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