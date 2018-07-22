Экс-вратарь сборной Колумбии Игита ударил болельщика во время товарищеского матча

Не такой уж он оказался "товарищеский".
В США состоялся товарищеский матч между командами «Насьонал» (Колумбия) и «Америка» (Мексика). Во время игры тренер вратарей колумбийцев Рене Игита ударил одного из болельщиков.
Проходя мимо трибуны, бывший голкипер ударил болельщика, приблизившегося к нему. Между сторонами до этого случилась словесная перепалка.
Игита имеет в активе 68 матчей за сборную Колумбии.
Akrep kurtarışıyla bilinen Rene Higuita, boksta da başarılı! pic.twitter.com/MSNY2qbzAR— FutbolArena (@futbolarena) 22 июля 2018 г.