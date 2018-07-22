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    Федун: «Судьба Карреры будет решаться по итогам сезона»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о будущем главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце», – сказал Федун.

    «Спартак» начнет следующий сезон Лиги чемпионов с 3-го квалификационного раунда.

    Источник: Sport24

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    22.07.2018 01:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +380

      Гуус 23 июля 2018, 13:51

      не фанат спартака.... но вопрос у меня к КБ, а кто будет решать и когда судьбу ухода из клуба Федуна-пердуна????
      Федун должен как по мне молится ена Массимо если бы не он не был бы спартак чемпионом и в лч...

      Карера входит по моему мнению в 3 лучших тренеров рфл..
      1. Бердыев КБ
      2. Семин ЮП
      3. Карера и гончаренко

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 21:57

      Конечно не стоит менять тренера в случае непопадания в ЛЧ. Да и в конце сезона надо посмотреть на занятое место команды.

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 июля 2018, 12:51

      Сезон не начался, а Федуна очень много в медиапространстве. Всё это напоминает былые времена, когда он рекомендовал кого включать в состав на игру. Если он опять пустился в эти тяжкие, то Каррере недолго осталось в команде. Хотелось бы ошибаться, конечно.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 11:12

      все верно, не нужно мешать и делать поспешные выводы во время сезона, лучше все трезво оценить и взвесить после его окончания.

      5
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 22 июля 2018, 09:39

      Федун сам не верит в Карреру, поэтому и разогнал весь его тш и нанял опытного испанца! А как он ему может верить если этот каррера не обыгрывает середняка лиги за победу над которым ты получишь 12 млн не рублей и когда у тебя состав в 5 раз дороже этого середняка? С точки зрения бизнеса это вообще жопа)) Сейчас командой вплотную занимается испанец а каррере надо бы послушно кивать гривой чтобы не быть изгнанным еще к зиме!

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      Рейтинг: +1280

      Sky Spartak > Пестрый 22 июля 2018, 09:48

      Не верю,что Испанца взяли на место Карреры...Ушел тот тренерский штаб,потому что провалили начало и концовку сезона..поэтому и взяли более сильного и одаптированного тренера в подмогу...

      5
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > Sky Spartak 22 июля 2018, 10:15

      А кто этот тш приводил не Каррера? и что он их не отстоял? духа не хватило? или сам чувствует что спец он еще тот аховый?))

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 июля 2018, 08:27

      Победа в чемпионате будет главное подтверждение его квалификации!

      4
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 июля 2018, 07:51

      не попадут в лч его сразу уволят

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 июля 2018, 07:01

      Надо выигрывать здесь и сейчас, а не ждать конца сезона.

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 22 июля 2018, 06:11

      вот и отлично.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июля 2018, 03:37

      Правильный ход.Строительство дома не оценивают по фундаменту, а по конечному результату.
      Спасибо Леонид Арнольдович.

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