Федун: «Судьба Карреры будет решаться по итогам сезона»

не фанат спартака.... но вопрос у меня к КБ, а кто будет решать и когда судьбу ухода из клуба Федуна-пердуна????
Федун должен как по мне молится ена Массимо если бы не он не был бы спартак чемпионом и в лч...
Карера входит по моему мнению в 3 лучших тренеров рфл..
1. Бердыев КБ
2. Семин ЮП
3. Карера и гончаренко
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о будущем главного тренера команды Массимо Карреры.
«Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце», – сказал Федун.
«Спартак» начнет следующий сезон Лиги чемпионов с 3-го квалификационного раунда.