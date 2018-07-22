Федун: «Судьба Карреры будет решаться по итогам сезона»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о будущем главного тренера команды Массимо Карреры.

«Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце», – сказал Федун.

«Спартак» начнет следующий сезон Лиги чемпионов с 3-го квалификационного раунда.