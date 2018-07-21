Гвардиола: «Невызов Сане на ЧМ? Это может сделать Лероя сильнее» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о невызове нападающего Лероя Сане в сборную Германии на ЧМ-2018.

«Лерой должен принять это решение. Оно может сделать его сильнее.

Он молод. Через два года пройдет Евро, через четыре – еще один ЧМ.

Думаю, сейчас это в прошлом. Тренер сборной Германии решил, что для команды лучше.

Лерой должен принять это и двигаться дальше. У него есть шанс показать свой уровень Германии и нам», – сказал Гвардиола.