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    Гвардиола: «Невызов Сане на ЧМ? Это может сделать Лероя сильнее» 

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о невызове нападающего Лероя Сане в сборную Германии на ЧМ-2018.

    «Лерой должен принять это решение. Оно может сделать его сильнее.

    Он молод. Через два года пройдет Евро, через четыре – еще один ЧМ.

    Думаю, сейчас это в прошлом. Тренер сборной Германии решил, что для команды лучше.

    Лерой должен принять это и двигаться дальше. У него есть шанс показать свой уровень Германии и нам», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    21.07.2018 20:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 20:46

      Хороший игрок долго на полке не залежится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 21 июля 2018, 20:22

      "то,что нас не убивает-делает нас сильнее."безусловно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 20:10

      Он бы наверняка очень расстроился, стань Германия в очередной раз чемпионом мира, а так он избежал вместе с ней провала. У него ещё будет время доказать Лёву, что он достоин приглашения в сборную и играть в основе.

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