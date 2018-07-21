«Сассуоло» объявил о переходе Бога из «Челси»

«Сассуоло» на своем официальном сайте объявил о переходе из «Челси» полузащитника Жереми Бога.
О сроках контракта с 21-летним футболистом не сообщается. В соглашение включена опция обратного выкупа ивуарийца для лондонского клуба.
По информации СМИ, сумма сделки составит 4,5 миллиона евро.
Прошлый сезон Бога провел в аренде в «Бирмингеме». В Чемпионшипе и Кубке Англии принял участие в 34 матчах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Сассуоло»