Ташаев: «Мбаппе показывает на поле сумасшествие»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился впечатлениями от игры форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Россиянин восхищается французом.

«То, что показывает Мбаппе – это просто сумасшествие. Человеку 19 лет, а он уже два сезона на топ-уровне в Лиге чемпионов отыграл и вот чемпионом мира стал.

Уровень не падает – значит, в 17 он был готовым футболистом уже. Супер!» – сказал Ташаев.

Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018.