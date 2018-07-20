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    Ташаев: «Мбаппе показывает на поле сумасшествие»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился впечатлениями от игры форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Россиянин восхищается французом.

    «То, что показывает Мбаппе – это просто сумасшествие. Человеку 19 лет, а он уже два сезона на топ-уровне в Лиге чемпионов отыграл и вот чемпионом мира стал.

    Уровень не падает – значит, в 17 он был готовым футболистом уже. Супер!» – сказал Ташаев.

    Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018.

    Источник: Sport24

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    20.07.2018 21:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 июля 2018, 13:52

      А что тебе мешает также ??? Вперёд мы только радоваться будем.

      1
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Отчаянный Пердун 21 июля 2018, 15:18

      как в лужу пёрднул

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 09:56

      ну вот есть на кого равняться, а Мбаппе молодец только прогрессирует и показывает супер профессиональное отношение к делу, лишь бы и дальше так же продолжал а не звездился как многие талантливые до него.

      5
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 21 июля 2018, 07:02

      А с чего бы уровень Мбаппе стал падать в 19 лет? Наоборот, еще будет расти и расти. Думаю этот парень вскоре заменит на Олимпе Роналду с Месси.

      6
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 21 июля 2018, 00:28

      Саша, это ориентир.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > DOCTOR PENALTY 21 июля 2018, 01:59

      Был такой игрок Стельцов, который в 18 за сборную играл. А сейчас Российский Месси за Спартак (Юрмала) играет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 20 июля 2018, 22:08

      Тебе-то уже 24, поэтому с ходу, с разбегу начинай показывать класс в Спартаке!

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