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    Товарищеский матч. «Бешикташ» одержал волевую победу над «Краснодаром»

    «Краснодар» продолжает готовиться к новому сезону РФПЛ. Южане провели очередной товарищеский матч, соперником в котором стал «Бешикташ». Россияне забили первыми, но сохранить преимущество не сумели.

    Единственный гол за черно-зеленых забил Вандерсон. Краснодарцы открывают сезон 29 июля в Казани.

    Товарищеский матч

    Бешикташ (Турция) – Краснодар (Россия) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вандерсон, 12; 1:1 – Озякуп, 29 (с пенальти); 2:1 – Ленс, 51; 3:1 – Негредо, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 19:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 июля 2018, 06:00

      Если так готовы к чемпионату - то это полный провал ! Будем надеяться , что это был экспериментальный состав ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 21 июля 2018, 15:31

      Зря убрали Шалимова.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 июля 2018, 20:42

      какая волевая когда счет 3-1? другое дело если бы счет был 3-2 ли 4-3

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > x-x-x-x-x 20 июля 2018, 21:09

      Волевая победа это когда проигрывали, а в итоге выиграли.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Бенедиктус 21 июля 2018, 01:06

      о каком проигрывали выигрывали ты говоришь? когда счет к середине первого тайма 1-1? на 12 минуте 0-1 а на 29ой минуте 1-1, а во втором в одну калитку

      0
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > x-x-x-x-x 21 июля 2018, 03:17

      Даже если бы проигрывали на первой минуте, отыгрались на второй минуте, а решающий гол забили бы на третьей минуте, то все равно победа была бы волевой.

      0
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 20 июля 2018, 20:38

      Смолова даже в заявке не было ...

      3
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