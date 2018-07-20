Товарищеский матч. «Бешикташ» одержал волевую победу над «Краснодаром»

«Краснодар» продолжает готовиться к новому сезону РФПЛ. Южане провели очередной товарищеский матч, соперником в котором стал «Бешикташ». Россияне забили первыми, но сохранить преимущество не сумели.

Единственный гол за черно-зеленых забил Вандерсон. Краснодарцы открывают сезон 29 июля в Казани.

Товарищеский матч

Бешикташ (Турция) – Краснодар (Россия) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Вандерсон, 12; 1:1 – Озякуп, 29 (с пенальти); 2:1 – Ленс, 51; 3:1 – Негредо, 87.